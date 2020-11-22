Fox News: Обама наговорил мемуаров на 29 часов — но так ничего и не сказал

Экс-президент США Барак Обама выпустил свою новую автобиографию, длина которой в аудиоформате составила 29 часов, чем показал, что по самовлюблённости он оставил далеко позади известного нарцисса Дональда Трампа, передаёт Fox News. По мнению радиоведущего Адама Кароллы, Обама так и не сказал ничего дельного, несмотря на внушительный объём книги.

Если бы у вас было несколько дней сплошного свободного времени, когда вы могли бы делать буквально всё, что захотите, как бы вы потратили это время? Мы не тренеры по персональному росту, мы просто ведущие ток-шоу, но у нас есть для вас скромное предложение. Возможно, вам стоит послушать, как Барак Обама говорит о себе в своей второй автобиографической книге. 29 часов подряд. Знаем, звучит немного бредово. Но послушайте этот фрагмент из его новой аудиокниги — и спросите себя, не загорелись ли вы этим желанием? Вот этот фрагмент.



ГОЛОС БАРАКА ОБАМЫ, экс-президента США: Обычно она избегала говорить со мной о кампании как о соревновании. Поэтому я был удивлён, когда в тот вечер в постели она повернулась ко мне и сказала: «Ты победишь, правда?» «Может ещё много чего произойти, но да, очень вероятно, что я одержу победу». Я посмотрел на жену. Её лицо было задумчивым, как будто она складывала в уме пазл. Наконец, она кивнула самой себе и посмотрела на меня в ответ. «Ты победишь», — сказала она мягко. Поцеловала меня в щёку, выключила ночник и укутулась в одеяло.



(Смех.) Разве он не замечательный писатель? Вам всегда твердят: «Он замечательный писатель!» Правда? Слишком много наречий, слишком напыщенно. Читается как подростковая версия эротического романа (бывшего кандидата в губернаторы Джорджии. — ИноТВ) Стейси Абрамс, которому мы отдали бы безусловное предпочтение.



Сегодня с нами Адам Каролла, ведущий The Adam Carolla Show. У него есть собственные мысли о том, как вам можно провести 29 часов свободного времени. Здравствуйте, Адам! Как бы вы потратили 29 часов? Не то чтобы они у вас когда-нибудь были…



АДАМ КАРОЛЛА, радиоведущий: Во-первых, позвольте сказать вам, насколько эта книга огромна. Сегодня я её скачал, и мой телефон потяжелел!



(Смех.) От единиц и ноликов? С ума сойти!



АДАМ КАРОЛЛА, радиоведущий: Да, да. Кажется, на Amazon она стоит 19 баксов, но доставка 1700 долларов.



Послушайте, он немногим старше меня и вас. Он, конечно, был президентом, не спорю, два срока, это замечательно… Но две автобиографии, когда вам ещё не исполнилось 60 лет… Думаю, ясно, что проблем с самооценкой у него нет.



АДАМ КАРОЛЛА: Знаете, я об этом немного размышлял, и мне кажется это интересным: нашего нынешнего президента обвиняют в нарциссизме все, кому не лень. Все считают его нарциссом, помешанном на своей персоне. Однако в действительности Обама — больший нарцисс, чем Трамп. Трамп — это вагон, гружённый нарциссизмом, который видно из космоса, а нарциссизм Обамы похож на малозаметный истребитель, однако он — куда больший нарцисс, чем Трамп. Я знаю, что многие люди спросят меня: как такое возможно? Но это возможно! Я считаю, что если взять этих двоих, и выдоить из них весь нарциссизм до последней капли, то чаша Обамы будет куда полнее, чем у Трампа.

(смеётся) Какая пакость! Но интересно вот что: признал ли он за эти 29 часов, что его неэффективное управление и посеянный им за восемь лет раздор проложили путь для Трампа? Ставит ли он себе это в заслугу?

АДАМ КАРОЛЛА: Я не знаю. Я прослушал только первые 17 часов, сидя на туалете сегодня утром. Полностью книгу я пока не осилил.

Ну ладно. Надеюсь, вы уже расчистили под книгу свой график?

АДАМ КАРОЛЛА: Ага, расчистил. Фишка Обамы в том, что никто, лучше него не умеет говорить ни о чём. Если бы существовал зал славы для тех, кто не умеет сказать ничего дельного, но обернуть это в красивую обёртку, то ему бы там место нашлось.

Согласен с вами. Но центральное место всегда занимает ярость. Мы только начинаем понимать, что Обама представляет собой как человек. На это уйдёт немало времени. Но глупым его не назовёшь, скажу я вам. Адам Каролла, рад был вас повидать, спасибо.

АДАМ КАРОЛЛА: Спасибо, Такер.



Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года.