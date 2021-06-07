Daily Mail: некоторые районы британских городов становятся «невхожими» для белых

Некоторые английские провинциальные города превращаются «словно в другую страну», пишет Daily Mail, ссылаясь на слова писателя и политолога Эда Хусейна. Хусейн совершил турне по ряду британских городов: где-то белое население опасается заходить в мусульманские районы. В каких-то городах женщины ходят по улице, скрывая лица вуалями, в мечетях запрещают молиться женщинам и призывают помогать организациям, обвинённым в поддержке экстремистов.

Писатель и политолог Эд Хусейн совершил турне по мечетям по всей территории Великобритании, пишет Daily Mail. Одной из его остановок был город Блэкберн — второй после Лондона британский город по количеству мусульман. По словам Хусейна, он был шокирован уровнем неприязни между белым населением и мусульманами.

Группа местных белых рассказала Хусейну, что опасается заходить в некоторые районы города из-за страха подвергнутся нападению. Местные также заявили, что власти Блэкберна могут пригрозить выселением за использование британского флага и называют подобные действия «расистскими». Помимо прочего, в одном из местных магазинов Хусейн обнаружил книги, где были описаны жёсткие ограничения для женщин.

В соседнем с Блэкберном Брэдфорде Хусейн был удивлён отсутствием белых людей на улицах, пишет Daily Mail. По его словам, мечети были на каждом углу: он также узнал, что местные родители-мусульмане запрещают своим детям заниматься в школах театром, танцами и рисованием.

Как отмечает издание, прибыв в город Дьюсберри, Хусейн сказал, что чувствует себя «как будто в другой стране или в другом веке». В центральной мечети города запрещено молиться женщинам: по улицам многие женщины ходят, скрывая свои лица чёрными вуалями.

Во время посещения Дидсбери, Хусейн обнаружил в местной мечети призывы к поддержке организаций, обвинённых в связях с экстремистами. Отмечается, что одним из прихожан мечети раньше был Салман Абеди, террорист, устроивший взрыв на концерте Арианы Гранде. Спустя несколько дней после теракта, имам мечети подчеркнул, что не разделяет взгляды Абеди.

По словам представителя местной администрации, многие беженцы, прибывающие из Ливии и Сирии, неспособны приспособиться к мирной жизни. Особенно это касается молодого поколения, призывающего к возмездию за несчастья, причинённые арабам в их родных странах. Как отмечает издание, в Бирмингеме Хусейн встретил двух мусульман, недавно переехавших в Великобританию из Саудовской Аравии. По их словам, они «не будут менять религию, чтобы угодить англичанам». Также они заявили, что ждут прихода шариатского правительства.