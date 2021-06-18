Welt: нашествие восьминогих — после наводнения Австралию окутало гигантской паутиной

Пауки опутали паутиной австралийский штат Виктория, сообщает Welt. После сильных дождей и наводнений, обрушившихся на регион, пауки ищут убежища на возвышенностях и плетут гигантские паутины для защиты от влаги. Опасность, однако, заключается в том, что некоторые из них ядовиты и даже опасны для человека.

Везде, куда ни глянь, белые, плотно сплетённые нити. В районах произрастания кустарников в австралийском штате Виктория миллионы пауков опутали дорожные знаки и покрыли деревья одеялом из паутины. После того как на регион обрушились сильные дожди и наводнения, пауки переместились в более вовзвышенные районы.

Как сообщают местные СМИ, чтобы покинуть насыщенную почву, они плетут огромные паутины для защиты от влаги. Нашествие восьминогих всё чаще охватывает не только заросли кустарников, но и густонаселённые районы.

Проблема заключается в том, что некоторые виды пауков, обитающих в Австралии, ядовиты. Некоторые из них даже опасны для человека, например, воронковый паук, который является одним из самых ядовитых в мире. Австралийский парк рептилий, расположенный к северу от Сиднея, располагает противоядием и призывает людей, готовых рискнуть, ловить заблудившихся воронковых пауков и привозить их им.

РОДЖЕР ЛОУ, исследователь ядов: Это довольно важное исследование, потому что яд этого паука смертелен. Исследования помогают нам спасать жизни. Этот паук обитает в пределах 80 км от Сиднея, и он очень агрессивен.

По мнению исследователей из Университета Нового Южного Уэльса, паутина, которую видно издалека, является ещё одним признаком изменения климата. Природа Австралии всегда отличалась суровостью, но в последние годы число засух, пожаров и наводнений значительно возросло.

Дата выхода в эфир 16 июня 2021 года.