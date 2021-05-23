CNN: австралийцы надеются, что зима положит конец нашествию мышей

Обильные урожаи, которые удалось собрать в Австралии в прошлом году после долгой засухи, привели к настоящему мышиному вторжению. В результате уже несколько месяцев фермы и даже обычные дома в некоторых регионах страны просто кишат мышами, которые уничтожают все запасы. Местным фермерам остаётся только надеяться, что грызунов станет меньше с приходом зимы, сообщает CNN.

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Дома и фермы здесь просто кишат мышами.



СЬЮ ХОДЖ, профессиональная уборщица: Если у вас появились пятна на постели — можете быть уверены, что у вас там полно мышей.



КОРРЕСПОНДЕНТ: То есть мыши забираются к людям в постель?



СЬЮ ХОДЖ: Ага.



Сью Ходж — известная личность в небольшом городке Кановиндра, расположенном в четырёх часах езды к западу от Сиднея. Она как профессионал по уборке изо всех сил старается избавить дома местных жителей от мышей.



А на фермах, расположенных прямо за городом, эти домашние вредители превратились в угрозу, лишая людей средств к существованию.



МАЙКЛ ПЭЙТЕН, фермер: Я занимаюсь здесь фермерством уже 40 лет. И вероятно, это самое худшее из того, что я до сих пор видел.



Три засушливых года поставили местных фермеров на грань выживания. Однако 2020 год принёс им облегчение, когда на смену засухе пришли проливные дожди, которые принесли обильный урожай для таких производителей зерна, как Майкл Пэйтен.



МАЙКЛ ПЭЙТЕН: Прошлый год был действительно удачным: у нас было много зерна. Мы заложили много сена в сараи, создав эти огромные «мышиные отели».



Поля, полные урожая, и забитые сеновалы привели к тому, что очень многие фермы теперь просто кишат мышами — например, как эта. Это сено стоимостью несколько тысяч долларов, которое должно было пойти на корм для овец, в итоге может оказаться непригодным.



АНГУС УОТСОН, продюсер CNN: Куда бы я здесь ни пошёл — кругом мыши под ногами. И сверху тоже повсюду мыши, я их даже слышу.



Каждая пара мышей может произвести за один сезон размножения около 500 мышат. По данным Национального научного агентства Австралии, самки мышей приносят новый помёт каждые три недели.



АНГУС УОТСОН: Через несколько месяцев «мышиного вторжения» правительство решило применить «тяжёлую артиллерию». Власти хотят добиться разрешения на использование более сильной отравы. Однако это рискованный метод, поскольку яд может привести к гибели и других местных животных — и даже отравить продукты, которые пытаются выращивать фермеры.



Конец этой мышиной чумы будет зрелищем не из приятных: зима здесь уже начинает «кусаться», и когда еды становится всё меньше, мыши начинают поедать друг друга. Но возможно, змеи доберутся до них раньше.



МУЖЧИНА: Это способствует резкому росту популяции змей к лету.



Ангус Уотсон, CNN, из города Кановиндра в Австралии.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 21 мая 2021 года.



