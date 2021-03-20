France info: Восточная Австралия страдает от небывалого нашествия мышей

Регионы Восточной Австралии борются с нашествием мышей, разоряющих сельхозугодья и угрожающих сбору урожая, сообщает France info. Как передаёт издание, фермеры Нового Южного Уэльса жалуются на небывалое число грызунов, борьба с которыми обходится крайне дорого. По мнению экспертов, это вторжение связано с необычайно обильными летними дождями в регионе после многолетней засухи.

Целые регионы Восточной Австралии борются с нашествием мышей, которые разоряют сельхозугодья и вторгаются в дома, сообщает France info. Кадры этого нашествия вселяют ужас в пользователей соцсетей.

Фермеры в штате Новый Южный Уэльс отметили «резкий рост» количества этих мелких грызунов в зерновых элеваторах, амбарах и домах. На видеороликах, снятых семьёй Моэрис, проживающей в пяти часах езды к северо-западу от Сиднея, видно, как тысячи мышей быстро снуют между трубами и сельскохозяйственным оборудованием.

"I've lost a shed full of hay and I am not the only one," Gilgandra farmer Norman Moeris. #Mice numbers are exploding in many parts of NSW and the winter crop is at risk. @NSWFarmers is calling for action https://t.co/uB0u1x40wR pic.twitter.com/K3E6txRUgS — NSW Farmers (@NSWFarmers) March 16, 2021

Фермеры опасаются, что нашествие грызунов может навредить урожаю. Они обратились к правительству с просьбой в срочном порядке разрешить применение пестицида на основе фосфида цинка для скорейшего искоренения этих нежданных гостей.

«Ситуация только ухудшается», — сетует председатель Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса Джеймс Джексон. По его словам, борьба с грызунами обходится очень дорого. Как передаёт издание, эксперты связывают это вторжение с необычайно обильными летними дождями в Восточной Австралии после многолетней засухи.