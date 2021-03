France info: Восточная Австралия страдает от небывалого нашествия мышей

Целые регионы Восточной Австралии борются с нашествием мышей, которые разоряют сельхозугодья и вторгаются в дома, сообщает France info. Кадры этого нашествия вселяют ужас в пользователей соцсетей.

Фермеры в штате Новый Южный Уэльс отметили «резкий рост» количества этих мелких грызунов в зерновых элеваторах, амбарах и домах. На видеороликах, снятых семьёй Моэрис, проживающей в пяти часах езды к северо-западу от Сиднея, видно, как тысячи мышей быстро снуют между трубами и сельскохозяйственным оборудованием.

"I've lost a shed full of hay and I am not the only one," Gilgandra farmer Norman Moeris. #Mice numbers are exploding in many parts of NSW and the winter crop is at risk. @NSWFarmers is calling for action https://t.co/uB0u1x40wR pic.twitter.com/K3E6txRUgS

— NSW Farmers (@NSWFarmers) March 16, 2021