France info: Восточная Австралия страдает от небывалого нашествия мышей

21:58
Тренер теннисиста Карацева: он способен играть на уровне первой двадцатки
Егор Яцюк, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, высказал мнение о прогрессе своего подопечного в нынешнем сезоне.
21:54
Иностранным студентам из ряда стран разрешили въезд в Россию
Иностранным студентам из эпидемиологически благополучных стран разрешено въезжать на территорию России для продолжения обучения в вузах. Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Минобрнауки.
21:48
Галактионов — о вызове Тюкавина: он хорошо себя проявил в последних матчах
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Михаил Галактионов прокомментировал вынужденную замену Константина Кучаева на Константина Тюкавина в заявке команды для участия в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу 2021 года среди игроков до 21 года.
21:45
Тюкавин вызван в молодёжную сборную России по футболу вместо Кучаева
Тренерский штаб молодёжной сборной России вызвал нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина для участия в матчах группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2021 среди игроков до 21 года.
21:34
Умер заслуженный артист России Владимир Кирсанов
Заслуженный артист России хореограф Владимир Кирсанов умер на 74-м году жизни от коронавируса, сообщил актёр Ефим Шифрин.
21:31
Во Франции разрешили футболистам не отбывать карантин по возвращении из сборных
Министерство спорта Франции приняло решение разрешить футболистам не отбывать карантин по возвращении в клубы, чтобы они могли присоединиться к национальным сборным в предстоящих матчах.
21:15
В СК назвали возможную причину пожара в Саратове
Неосторожное обращение с огнём, по предварительным данным, явилось причиной пожара в Саратове, в результате которого погибли два малолетних ребёнка. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
21:14
Карацев поднимется в топ-30 рейтинга ATP после победы на турнире в Дубае
Россиянин Аслан Карацев благодаря победе на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае улучшит своё положение в мировом рейтинге.
21:08
Тарпищев рассказал, в каком компоненте игры Карацев стал напоминать ему Сафина
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.
21:00
Беспутин победил Плотникова в первом бою после лишения титула
Бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBA Александр Беспутин одержал победу над украинцем Виктором Плотниковым на турнире в Москве.
20:59
В Британии за сутки выявили более 5 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 5587.
20:54
Тренер рассказал, что Карацев хочет выступить на Олимпиаде
Егор Яцюк, тренер российского теннисиста Аслана Карацева, рассказал, что его подопечный намерен выступить на летней Олимпиаде в Токио.
20:46
Кафельников — о победе Карацева в Дубае: работа, которую он провёл, дала свои плоды
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.
20:45
«Авангард» в овертайме обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Омский «Авангард» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» во втором матче серии 1/2 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
20:39
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни из-за коронавируса, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.
20:35
Фристайлистка Таталина завоевала бронзу КМ в Аспене в слоупстайле
Россиянка Анастасия Таталина заняла третье место в слоупстайле на этапе Кубка мира по лыжному фристайлу в американском Аспене.
20:25
Антонов покинул здание посольства России в Вашингтоне
Российский посол в США Анатолий Антонов покинул территорию диппредставительства России в Вашингтоне, он направится в Москву на консультации.
20:20
Дубль Бензема помог «Реалу» победить «Сельту» в Примере
Мадридский «Реал» одержал победу над «Сельтой» в матче 28-го тура испанской Примеры.
20:15
Силы ЧФ начали слежение за эсминцем США в Чёрном море
Силы Черноморского флота приступили к слежению за эсминцем США Thomas Hunder, оснащённым крылатыми ракетами, который 20 марта зашёл в Чёрное море. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.
20:12
Российские триатлонисты завоевали девять медалей в первый день зимнего ЧМ
Сборная России по зимнему триатлону завоевала девять наград в первый день чемпионата мира в Андорре.
20:11
В Саратове двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме
В Саратове двое детей погибли в результате пожара в квартире в многоэтажном доме. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
19:59
В Подмосковье ликвидировали пожар на стекольном заводе
В городском округе Химки в Московской области ликвидировали пожар на стекольном заводе. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на МЧС России.
19:55
Теннисист Карацев о своих результатах: никогда не знаешь, когда работа принесёт плоды
Россиянин Аслан Карацев после победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае высказал мнение о своих результатах в нынешнем сезоне.
19:51
Пуск ракеты «Союз» с 38 спутниками перенесён на 22 марта
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, перенесён на понедельник, 22 марта. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
19:50
Карацев прокомментировал победу над Харрисом в финале турнира ATP в Дубае
Россиянин Аслан Карацев прокомментировал свою победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.
19:38
Украина призвала НАТО обозначить место страны в альянсе в 2030 году
Украине необходим план действий по членству в НАТО, чтобы понимать, где участники альянса видят её в десятилетней перспективе, заявила в интервью агентству «Укринформ» вице-премьер страны Ольга Стефанишина.
19:38
СКА обыграл «Динамо» и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» во втором матче серии 1/2 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:31
Два человека погибли после падения автомобиля в реку на Кубани
В Краснодарском крае в результате опрокидывания автомобиля УАЗ в реку погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.
19:28
Дубль Холанда помог «Боруссии» сыграть вничью с «Кёльном» в Бундеслиге
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Кёльном» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
19:28
Карацев победил Харриса и выиграл первый турнир ATP в карьере
Россиянин Аслан Карацев одержал победу над южноафриканцем Ллойдом Харрисом в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дубае.
19:20
Хет-трик Левандовски помог «Баварии» в меньшинстве разгромить «Штутгарт» в Бундеслиге
Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над «Штутгартом» в матче 26-го тура немецкой Бундеслиги.
19:20
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло возле Курильских островов
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 возле Курильских островов. Об этом информирует Геологическая служба США.
19:04
В Росавиации рассказали о переговорах по авиасообщению с Кубой
В Росавиации сообщили, что российские авиакомпании готовы к возобновлению авиасообщения с Кубой в полном объёме.
19:03
Онопко заявил, что готов вернуться в ЦСКА в случае назначения Олича
Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о возможном назначении хорвата Ивицы Олича главным тренером команды.
18:54
В Болгарии заявили о готовности объявить дипломатов из России персонами нон грата
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе болгарского правительства.
18:50
Далич подтвердил, что ЦСКА предложил Оличу возглавить команду
Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич прокомментировал информацию о назначении его ассистента Ивицы Олича в московский ЦСКА.
18:44
В Киеве проходит акция протеста против карантина и вакцинации
В центре Киева проходит акция протеста против карантинных ограничений и проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
18:41
Логинов стал третьим в зачёте Кубка мира по сноуборду
Россиянин Дмитрий Логинов занял третье место в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах сезона-2020/21.
18:35
МИД России анонсировал поездку Лаврова в Китай
Глава МИД России Сергей Лавров 22—23 марта совершит рабочий визит в Китай и проведёт переговоры с китайским коллегой Ван И. Об этом информирует пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.
18:33
Сноубордистка Надыршина заняла второе место в зачёте Кубка мира
Россиянка София Надыршина заняла второе место в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в параллельных дисциплинах сезона-2020/21.
18:27
Касаткина победила Кузнецову и вышла в финал турнира WTA в Санкт-Петербурге
Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над соотечественницей Светланой Кузнецовой в матче 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.
18:20
Сотрудник Sputnik Германия пострадал при разгоне протестующих в Касселе
Сотрудник информагентства Sputnik Германия пострадал во время применения полицией слезоточивого газа при разгоне акции протеста в немецком Касселе.
18:16
Легрейд завоевал «Малый хрустальный глобус» в пасьютах
Норвежец Стурла Холм Легрейд одержал победу в зачёте гонок преследования на Кубке мира по биатлону сезона-2020/21.
18:12
В кабмине Польши рассказали об отказе граждан от вакцины AstraZeneca
Руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик заявил, что многие жители страны отказываются от вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
17:59
Легрейд выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Эстерсунде, Гараничев — 12-й
Норвежец Стурла Холм Легрейд одержал победу в гонке преследования на 12,5 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
17:58
Глава МОК сожалеет о решении не допускать иностранных болельщиков на Игры в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) сожалеет о решении оргкомитета Игр в Токио провести соревнования без иностранных болельщиков из-за распространения COVID-19.
17:44
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Безенчукском районе Самарской области.
17:44
Глушаков: можно в Россию везти легионеров, но они должны быть качественными
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказал мнение о ситуации с легионерами в российском футболе.
17:33
Биатлонистка Миронова: в этом сезоне не чувствовала себя сильнее, чем год назад
Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала о своих выступлениях в подходящем к концу сезоне Кубка мира.
17:31
В Химках произошёл пожар на стекольном заводе
В Химках загорелось нежилое здание, пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.