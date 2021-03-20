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France info: Восточная Австралия страдает от небывалого нашествия мышей

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Регионы Восточной Австралии борются с нашествием мышей, разоряющих сельхозугодья и угрожающих сбору урожая, сообщает France info. Как передаёт издание, фермеры Нового Южного Уэльса жалуются на небывалое число грызунов, борьба с которыми обходится крайне дорого. По мнению экспертов, это вторжение связано с необычайно обильными летними дождями в регионе после многолетней засухи.
France info: Восточная Австралия страдает от небывалого нашествия мышей
Reuters

Целые регионы Восточной Австралии борются с нашествием мышей, которые разоряют сельхозугодья и вторгаются в дома, сообщает France info. Кадры этого нашествия вселяют ужас в пользователей соцсетей.

Фермеры в штате Новый Южный Уэльс отметили «резкий рост» количества этих мелких грызунов в зерновых элеваторах, амбарах и домах. На видеороликах, снятых семьёй Моэрис, проживающей в пяти часах езды к северо-западу от Сиднея, видно, как тысячи мышей быстро снуют между трубами и сельскохозяйственным оборудованием.

 

 

Фермеры опасаются, что нашествие грызунов может навредить урожаю. Они обратились к правительству с просьбой в срочном порядке разрешить применение пестицида на основе фосфида цинка для скорейшего искоренения этих нежданных гостей.

«Ситуация только ухудшается», — сетует председатель Ассоциации фермеров Нового Южного Уэльса Джеймс Джексон. По его словам, борьба с грызунами обходится очень дорого.  Как передаёт издание, эксперты связывают это вторжение с необычайно обильными летними дождями в Восточной Австралии после многолетней засухи.

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