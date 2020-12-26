От сильнейших пожаров до самых масштабных наводнений — NBC News о крупнейших климатических вызовах 2020 года

2020 год готовится стать одним из самых жарких за историю наблюдений, сообщает NBC News. При этом учёные связывают вызванное деятельностью человека глобальное потепление со всё более разрушительными ураганами и пожарами. Телеканал призывает мир в 2021 году мобилизоваться, для того чтобы сократить выбросы углекислого газа в долгосрочной перспективе.

Сильнейшие в истории лесные пожары, один за другим ураганы, смертоносные наводнения — 2020-й стал беспрецедентным с точки зрения климата годом. Давайте вспомним его события.

Год начался с катастрофических лесных пожаров в Австралии, известных как «чёрное лето». В результате пожаров, которые уже назвали одним из самых ужасных бедствий для дикой природы за всю современную историю, погибли 33 человека и около трёх миллиардов животных.

ЖИТЕЛЬ АВСТРАЛИИ: Ветер раздувал огонь. Посмотрите, вот так выглядит трава, да и всё остальное. Куда ни взгляни, после него ничего не осталось.

По словам учёных, трёхлетняя засуха, связанная с климатическими изменениями, поспособствовала сотням пожаров, которые выжгли 47 миллионов акров, то есть территорию, превосходящую по размеру штат Вашингтон.

Первые несколько месяцев года также стали второй за всю историю самой тёплой зимой во всём мире. До конца года температура в мире остаётся выше среднего уровня. В марте страны стали вводить карантин, для того чтобы сдержать распространение коронавируса. И хотя многие полагали, что это положительно скажется на окружающей среде, согласно докладу ООН, временное сокращение выбросов углекислого газа не оказало значительного эффекта на изменения климата в долгосрочной перспективе.

РЭДЛИ ХОРТОН, исследователь Института Земли при Колумбийском университете: Нам необходимо найти способ поддерживать тот уровень сокращения выбросов.

Перенесёмся в июнь. Сильнейшие сезонные дожди в Китае привели к наиболее масштабным с 1998 года наводнениям. В Управлении по чрезвычайным ситуациям сообщили о 200 погибших или пропавших без вести и оценили ущерб приблизительно в 25 миллиардов долларов.

В конце июля у берегов Маврикия японский танкер раскололся пополам, после того как врезался в коралловый риф. Из судна в Индийский океан вылилось около 1100 тонн мазута. Разлив отбросил экологический прогресс на два десятилетия назад. Коралловый риф и естественная дикая природа в лагуне всё ещё находятся под угрозой. По словам учёных, мы ещё несколько десятилетий не узнаем долгосрочный эффект инцидента, однако местные жители мгновенно ощутили его на себе.

ШААМА САНДОЙЯ, основатель движения «Школьная забастовка за климат» на Маврикии: Когда вы слишком подвержены воздействию нефти, вы начинаете кашлять, у вас затрудняется дыхание.

В этом году сезон ураганов принёс на Атлантический океан рекордные 30 штормов. Ураган Лаура оказался самым большим обрушившимся на побережье американского штата Луизиана штормом за более чем 160 лет.

МЕСТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ: Разрушительный ветер урагана Лауры достиг такой силы, что опрокинул прямо с рельсов целый грузовой состав.

Всего через месяц на побережье штата обрушился второй шторм, ураган Дельта.

ЖИТЕЛЬ ЛУИЗИАНЫ: Жизнь только начала возвращаться в привычное русло, когда этот шторм на нас обрушился.

Город Лейк-Чарльз всё ещё устраняет нанесённый ураганом ущерб.

ЖИТЕЛЬ ЛЕЙК-ЧАРЛЬЗА: Не так много домов и предприятий избежали удара стихии.



У некоторых городов даже не было возможности передохнуть от штормов. Ураганы «Эта» и «Айота» обрушились на Никарагуа с разницей всего в две недели. Около 100 тысяч жителей Центральной Америки пришлось эвакуировать в специальные убежища.

ЖИТЕЛЬНИЦА НИКАРАГУА: Заберите нас в безопасное место, потому что здесь мы в опасности. Я опасаюсь за наши жизни.

По словам исследователей, появляется всё больше свидетельств того, что вызванное деятельностью человека глобальное потепление связано со всё более разрушительными ураганами.

Однако дело не только в ураганах. В июне в Сибири леса охватили беспрецедентные пожары. Согласно недавнему докладу, эти пожары связаны с потеплением в Арктике.

ЖИТЕЛЬНИЦА СИБИРИ: Этот дом опустился, потому что вечная мерзлота тает. Уровень земли теперь выше окон.

Катастрофические пожары вновь разгорелись в Калифорнии.

ЖИТЕЛЬ КАЛИФОРНИИ: Но как только всё начинается, понимаете, пламя здесь по высоте достигало верхушек тех деревьев.

Из-за грозы здесь начался сильнейший за всю историю штата пожар. За текущий сезон огонь выжег уже рекордные 4 миллиона акров, что больше территории всего штата Коннектикут. Пожары также нанесли ущерб и другим штатам Западного побережья США. В Орегоне огонь уничтожил целые города.

ЖИТЕЛЬНИЦА ОРЕГОНА: Дети лили воду на траву и вокруг дома, мы просто схватили их и посадили в машину.

В сентябре Судан, Эфиопия и Южный Судан пострадали от масштабных наводнений, а уровень воды в реке Нил достиг рекордной за 50 лет отметки. Наводнения затронули более миллиона человек, уже столкнувшихся с угрозой COVID-19, отсутствием продуктовой безопасности и сильнейшим за 70 лет нашествием саранчи.

ЖИТЕЛЬ КЕНИИ: Нашествие саранчи дестабилизировало и без того плохую ситуацию.

Осенью Филиппины поразил самый мощный за 2020 год тайфун. Тайфун «Гони» унёс жизни по меньшей мере 30 человек и уничтожил 270 тысяч домов.

4 ноября, на следующий день после выборов, США официально вышли из Парижского соглашения по климату. Тем не менее избранный президент Джо Байден заявляет о намерении немедленно вернуть страну в соглашение.

2020 год ещё не закончился, но готовится стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Однако вопрос в том, станет ли 2021 годом, когда мир мобилизуется для поддержания сокращения выбросов углекислого газа.

Дата выхода в эфир 24 декабря 2020 года.