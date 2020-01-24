NTD: польский школьник вдохновил маму сшить сумки для осиротевших австралийских кенгурят

Швейная мастерская в Польше на благотворительной основе начала шить специальные сумки для австралийских кенгурят, осиротевших из-за пожаров. А вдохновил этот волонтёрский проект сын одной швеи, который вместе с мамой и её коллегами решил помочь животным, посмотрев драматические кадры из Австралии, передаёт NTD.

В этой мастерской в польском городе Катовице шьют мягкие и тёплые сумки для осиротевших кенгурят, которые живут на другом конце света. Портнихи работают бесплатно. Волонтёрский проект запустила швея Анна.



А вдохновил её на это восьмилетний сын. На Антони повлияла фотография с кенгуру, погибшими во время лесных пожаров в Австралии.



АНТОНИ ВИТАНСКИЙ, сын организатора проекта: Люди построили забор, и кенгуру не смогли убежать от огня... Нам надо как-то загладить свою вину перед ними, и поэтому мы шьём эти сумки.



Масштабные и разрушительные пожары в Австралии начались из-за жары и засухи. Они охватили территорию в 104 тысячи квадратных километров. И ущерб дикой природе уже не оценить никакими деньгами. Австралийские учёные полагают, что в пожарах погибло не менее миллиарда животных.



МАРТА НИЦЕК, швея: Мне нравится помогать, и меня обеспокоила судьба животных в Австралии. Я подумала, что если могу чем-то помочь, то с удовольствием это сделаю!



Женщины поставили перед собой задачу — сшить 50 сумок.



АННА ВИТАНСКАЯ, организатор проекта: Такую сумку будет носить волонтёр, и она подарит тепло кенгурёнку. Он почувствует себя защищённым и окружённым любовью.



Команда портних надеется завершить работу за несколько дней. Потом сумки отправят в Австралию. Правда, юный Антони надеется, что к проекту присоединятся и другие мастерицы и мешочков для кенгурят сошьют ещё больше.



Дата выхода в эфир 23 января 2020 года.