Al Jazeera: «зелёное» решение — уличных кошек в Чикаго призвали на борьбу с крысами

В Чикаго уже более 1000 кошек принимают участие в борьбе с крысами и мышами. Усатых хищников размещают вблизи городских зданий и обеспечивают им необходимый уход, а они ловят и отпугивают грызунов, являющихся переносчиками многих заразных заболеваний. Похожая программа также действует в Нью-Йорке, сообщает Al Jazeera English.

В крупном американском городе Чикаго для борьбы с крысами привлекают активных и хорошо подготовленных «бойцов» — уличных кошек. Там уже несколько лет действует специальная программа, в рамках которой благотворительное общество по защите животных Tree House Humane Society размещает боевые команды из двух-трёх кошек вблизи крупных зданий и промышленных предприятий Чикаго, чтобы с их помощью сократить в городе популяцию грызунов и обеспечить здоровую и безопасную среду для жителей, сообщает Al Jazeera English.



Организаторы программы под названием «Кошки на работе» называют это «зелёным решением» проблемы грызунов, говорится в статье. По их словам, они задействовали для выполнения этой миссии уже более тысячи уличных кошек — но спрос на такие услуги продолжает расти, и большое число заинтересованных клиентов пока остаётся в «листе ожидания». Некоторым даже приходится ждать несколько месяцев, пока к ним прибудет «команда кошачьей помощи», поясняет Al Jazeera English.



По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний, крысы и мыши могут распространять более 35 заразных заболеваний, в том числе такие опасные, как чума. А также передавать человеку хантавирусы, вызывающие разные типы геморрагических лихорадок, сообщается в статье.



Между тем в списке 50 самых «крысиных» городов США, который составляет ведущая американская компания по борьбе с вредителями Orkin, Чикаго уже в шестой раз подряд оказывается в лидерах, отмечает Al Jazeera English. В ответ на это городские власти сообщили, что на улицах Чикаго было установлено более 1,5 млн специальных контейнеров для сбора мусора, куда не могут забираться крысы, а крысиные норы были обработаны ядом.



Однако эксперты Tree House Humane Society предупреждают, что такие меры, как обработка крысиных нор и помещений специальным ядом и отравляющими газами против грызунов, а также установка ловушек, являются довольно неэффективными и позволяют решить проблему лишь на короткий срок. Кроме того, использование отравляющих веществ подвергает потенциальной опасности других домашних животных и детей, подчёркивается в статье.



В качестве альтернативного и более эффективного долгосрочного решения в 2012 году и была запущена специальная программа «Кошки на работе», которая позволяет не только устранить грызунов с городских улиц, но и помочь уличным кошкам. Их отлавливают, стерилизуют, делают все необходимые прививки — а затем размещают на новых локациях, где они по-прежнему живут на открытом воздухе, но при этом охотятся на грызунов и получают необходимый уход.



Эта программа также позволяет пристроить одичавших кошек, которые уже не смогут прижиться в доме или в приюте, рассказала в интервью Al Jazeera English Раиса Аллер, исполнительный директор благотворительного общества по защите животных Tree House Humane Society. По её словам, это не только повышает шансы помочь тем кошкам, которых раньше не удавалось пристроить, но и расширяет возможности для местного бизнеса.



Желающие принять участие в программе подают заявку и платят взнос от $165 за каждую из кошек, которых затем привозят и размещают возле нужного здания или офиса. Tree House Humane Society также обеспечивает животных утеплёнными навесами, которые устанавливаются на открытом воздухе, а также специальными поилками с подогревом, чтобы в холодные зимы вода не замерзала и сами кошки могли согреться, сообщается в статье.



Владельцы зданий несут ответственность за то, чтобы животные были обеспечены питьевой водой, кормом и медицинской помощью в случае необходимости. При этом кошки практически не заходят внутрь домов, а в основном «патрулируют» здания по периметру в поисках крыс. И хотя они действительно иногда ловят грызунов, чаще всего даже их запаха бывает достаточно, чтобы отпугнуть вредителей, поясняет Al Jazeera English. Такое решение проблемы даёт рентабельный и устойчивый эффект.



При этом Чикаго — не единственный американский город, где кошки помогают людям в борьбе с крысами, отмечается в статье. В Нью-Йорке также действует специальная программа, в рамках которой волонтёры помогают бездомным кошкам. А на территории крупного нью-йоркского конференц-центра имени Джейкоба Джейвитса с 2016 года используют уличных кошек, которые помогли значительно сократить количество грызунов, обитающих на площадках для приёма грузов.