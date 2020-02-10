Asia Times: Калифорнии не до коронавируса — своих «средневековых болезней» хватает

Несмотря на то что весь мир пристально следит за китайским коронавирусом, властям штата Калифорния приходится принимать срочные меры против другой напасти: «средневековых болезней», причина которых — огромное количество бездомных, пишет Asia Times. Как отмечает издание, бездомные активно способствуют распространению антисанитарии и росту популяции крыс и блох, способных переносить смертоносные болезни вроде сыпного тифа и туберкулёза.

В то время как весь мир внимательно следит за коронавирусом из Уханя, в США и, в частности, в Калифорнии на заднем плане медленно проявляется другая опасность: возвращение таких «средневековых болезней», как сыпной и брюшной тиф, а также туберкулёз, пишет Asia Times.



Вторую жизнь эти болезни получили из-за роста количества бездомных. По данным Департамента жилищного и городского развития от 2018 года, в Калифорнии проживает всего 30% от всех американских бомжей и 49% всех лиц, не имеющих крова над головой. При этом в штате живёт всего лишь 12% всех американцев. Большинство бездомных сконцентрировано в таких городах, как Лос-Анджелес и Сан-Франциско.



Количество калифорнийских бездомных оценивается в 151 тыс. человек, а антисанитария, возникновению которой они активно способствуют, постепенно перерастает в кризис здравоохранения. Мусор, использованные иглы и человеческие экскременты, переполняющие калифорнийские города, привели к росту популяции крыс и блох, которые переносят смертоносные болезни. При этом в Сан-Франциско и нескольких других городах уже отмечены случаи заболевания сыпным тифом, гепатитом А, туберкулёзом и заражения стафилококком.



Но что ещё хуже, системе общественного здравоохранения вот-вот может нанести визит ещё один смертоносный гость: бубонная чума, известная в Средние века как «чёрная смерть», унёсшая в своё время жизни 50 млн человек, что тогда составляло 60% населения всей Европы.



При этом из-за борьбы «зелёных» лоббистов против антикоагулирующих родентицидов второго поколения (SGAR), парки Лос-Анджелеса отказались от этих средств, что может грозить ростом популяции переносящих болезни крыс.



В феврале 2019 года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в своей речи «О положении штата» следующее: «Наш кризис с бездомными всё больше перерастает в кризис общественного здравоохранения». Указав на случаи заболевания гепатитом А, сифилисом и сыпным тифом, он, не веря собственным словам, добавил: «Сыпной тиф… средневековая болезнь. В Калифорнии. В 2019 году».



По словам профессора медицины Джеффри Клознера, подобные болезни называют «средневековыми» потому, что в те времена люди жили в грязи без доступа к чистой воде и канализации. Однако именно в таких условиях живут бездомные: болезни среди них распространяются стремительно, чему только способствуют испражнения на обочинах, общая стеснённость, слабый иммунитет и нехватка квалифицированной медицинской помощи.



Более того, учитывая, что вышеупомянутые инфекционные болезни нельзя сдержать в среде бездомного населения, они вполне могут перекинуться и на более широкие массы американцев.



Пытаясь справиться с ситуацией, в прошлом месяце калифорнийские власти начали закупки жилых трейлеров у Федерального агентства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, которое раньше предоставляло их людям во время эвакуаций, вызванных лесными пожарами.



Предполагается, что трейлеры будут использованы для экстренного размещения бездомных. В дальнейшем планируется использовать свободные федеральные земли в качестве места для постоянного вспомогательного жилья.



Подобные меры играют очень большую роль, учитывая, что вспышка коронавируса вывела проблемы здравоохранения на первый план как в США, так и в других странах. Тем не менее в своей статье в The Washington Post экс-директор Центров по контролю и профилактике заболеваний Том Фриден констатировал, что США не готовы к новой пандемии.



По его словам, вспышка эболы в 2014—2016 годах и нынешний уханьский вирус напоминают о том, что у человечества есть общий враг: опасные микробы. При этом Фриден также отметил, что мировая пандемия гриппа может убить десятки миллионов человек и нанести колоссальный удар по экономике планеты, как это уже было в 1918 году в случае с испанкой.



На данный момент власти Сан-Франциско прибегают к паллиативным мерам вроде организации патрулей, убирающих экскременты и использованные шприцы, с тем чтобы сдержать средневековые болезни. Тем не менее здесь требуются долгосрочные меры, а также сотрудничество между местными и федеральными властями, подытоживает издание.