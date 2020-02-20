Le Figaro: главная кухня Тулузы переживает нашествие крыс — под самым носом у мэрии

Власти Тулузы ввели срочные меры по борьбе с грызунами: на городской кухне, которая обслуживает все школьные столовые города и находится на управлении у мэрии, обнаружили мёртвую крысу, сообщает Le Figaro. Глава местного профсоюза отмечает, что ситуацию контролируют при помощи ловушек с приманками, однако для полной победы необходима модернизация всего здания.
Мэрия Тулузы принимает профилактические меры после того, как 11 февраля на центральной муниципальной кухне работники обнаружили и сфотографировали мёртвую крысу, пишет Le Figaro. Ежедневно это заведение готовит 35 тыс. блюд, которые поставляются в том числе во все школьные столовые города.
Как рассказывает издание со ссылкой на телеканал France 3 Occitanie, ещё за неделю до этого происшествия персонал центральной кухни заметил крыс и поспешил оповестить администрацию и представителей главного муниципального профсоюза. В своём письме, адресованном в Комитет гигиены Тулузы, профсоюз настаивает на введении «регулярных и долгосрочных» мер для гарантии соблюдения действующих норм. Также организация требует проинформировать население о планах мэрии по дератизации — где и сколько раз она будет проводиться — и сообщить о результатах контроля с помощью приманок.
После первой пойманной крысы на кухне установили множество ловушек с приманками, чтобы держать ситуацию под контролем, пишет французская газета со ссылкой на официальное заявление мэрии. Муниципальные власти подчёркивают, что хотя «проблема теперь кажется решённой», они продолжают монторинг: по словам Паскаля Майно, генерального секретаря профсоюза, в здании ведутся строительные работы, и вибрация может заставить спрятавшихся под полом грызунов выйти наружу. Майно добавил, что доволен принятыми мерами, а сейчас его ведомство призывает к общей модернизации здания.
В заключение Le Figaro отмечает, что риск для здоровья людей не превышает средние показатели: мёртвая крыса была найдена в отделе упаковки, далеко от продуктов питания. Паскаль Майно заверил газету, что работники кухни «очень скрупулёзно» следуют всем строгим правилам гигиены, так что «там чисто, как в трёхзвёздочном» ресторане.
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