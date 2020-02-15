Guardian: зоозащитники обвинили ЕС в чрезмерной заботе о мясе

Защитники животных обвинили ЕС в неоправданной политике продвижения мясной продукции, не учитывающей заботу о здоровье человека и изменение климата, пишет Guardian. Как передаёт издание, Евросоюз ежегодно тратит миллионы евро на борьбу с сокращением потребления мяса и опровержение фейковых новостей о жестоком обращении с животными. Это происходит на фоне новостей о связи между потреблением мяса и развитием рака и вкладе животноводства в рост выбросов углекислого газа по вине человека, подчёркивает газета.

ЕС обвиняют в «непростительном» отношении к здоровью человека и климатическому кризису, пишет Guardian. Речь идёт о ежегодных тратах в размере десятков миллионов евро на кампании по борьбе с сокращением потребления мяса и опровержение так называемых «фейковых новостей» о жестоком обращении с животными, предназначенными для еды.

Согласно исследованию голландского фонда защиты животных Wakker Dier, за последние три года было ЕС потратил около 60 миллионов евро на 21 маркетинговую кампанию по продвижению продаж мяса. Кроме того, Европейский союз предоставляет ежегодную субсидию в размере €200 млн на «продвижение сельскохозяйственной продукции». Заявленная цель многих проектов — остановить снижение потребления мяса на фоне растущей тенденции к вегетарианству среди молодёжи Европы.

Как напоминает издание, на сектор животноводства приходится около 14,5% от общего объёма выбросов парниковых газов, производимых человеком. Учёные также доказали наличие связи между раком и диетами, включающими продукты из свинины, говядины и баранины.

При этом Европейская комиссия выделила €1,4 млн на маркетинговую кампанию под названием «Pork Lovers Europe» («Любители свинины в Европе» — прим. ИноТВ), включающую дорожное представление с участием розового автобуса, раскрашенного в виде свиньи. В сообщении об акции на сайте Еврокомиссии отмечалось, что потребление свинины в последние годы снизилось, «поэтому крайне важно продвигать её с целью восстановления доверия потребителей, утраченного после таких новостей, как последний отчёт МАИР (Международного агентства по исследованию рака)».

Как напоминает газета, в 2015 году учёные из Международного агентства по исследованию рака при ООН сообщили, что потребление бекона, красного мяса и глифосфатных пестицидов увеличивает риск развития злокачественных опухолей.

Другая кампания, которая будет проводиться в шести государствах-членах и обойдётся налогоплательщикам ЕС в 4,4 млн евро, нацелена в течение следующих двух лет противодействовать «мифам и фейковым новостям» о выращивании и убое цыплят для мяса.

«Потребление птицы в ЕС в Европейском союзе все ещё растёт, темпы его замедляются, поскольку все больше и больше потребителей не доверяют производству мяса птицы», — говорится на сайте Европейской комиссии. Кампания, нацеленная на рост потребления курицы на 1,22% в 2020 и 2021 годах, ориентирована на «детей, профессионалов, СМИ и лидеров общественного мнения».

Помимо этого миллионы евро выделяются на кампании по продвижению продаж свинины в скандинавских странах и телятины в Нидерландах, Бельгии, Италии и Франции.

Представитель фонда Wakker Dier, заявил, что подобная политика финансирования устарела и не может быть оправдана. «Мы понимаем, что нужно учитывать интересы производителей, но нельзя делать этого, игнорируя интересы потребителей и климат», - заметил он.

В ответ на эти обвинения представитель Европейской комиссии пообещал провести общественные консультации по вопросу политики ЕС продвижения сельскохозяйственной продукции.