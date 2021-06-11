NBC News: Вашингтон охватил цикадный ажиотаж

Столица США стала эпицентром нашествия цикад — эти насекомые, которые в связи с особенностями своего жизненного цикла массово появляются раз в 17 лет, оккупировали вашингтонские улицы, передаёт NBC. Как отмечается в сюжете канала, хотя у некоторых местных жителей цикады не вызывают ничего кроме отвращения — а к тому же они уже спровоцировали как минимум одно ДТП, — другим они пришлись по вкусу.
Они роятся такими огромными стаями, что их замечают даже синоптики...
ВЕДУЩАЯ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ: … а вот это — скорее всего цикады, которых засёк наш радар.
… а в столице один представитель вида даже добрался до журналиста, прогулявшись по лацкану его пиджака.
ЖУРНАЛИСТ: (с омерзением) Ох! Боже мой!
Ну а в Цинциннати цикада спровоцировала ДТП — вот эта машина разбилась из-за того, что насекомое врезалось водителю прямо в лицо.
Между тем, эпицентр нынешнего вторжения цикад пришёлся на столичный округ Колумбия, и, как и многое другое в тех краях, данное явление раскололо публику.
ДЕВУШКА: По-моему, они мерзкие.
Цикад здесь можно обнаружить на тротуарах, в ушах в качестве серёжек — и даже в меню ресторанов: повар Сэнг Луанграт начала изобретать различные блюда, включая, к примеру, «цикады в стиле скампи» (популярное в США блюдо из креветок с чесноком, маслом, белым вином и сыром. — ИноТВ), ещё больше года назад.
СЭНГ ЛУАНГРАТ, повар: Я их воспринимаю скорее не как что-то жуткое или страшное, а как нечто волнующее. Я думаю так: «О, вот из этого и сделаю своё следующее блюдо!». (Смеётся)
В общем, цикады не только громкие — они ещё и вкусные. Уже скоро они пропадут, а следующее поколение народится только в 2038 году, но пока что кругом сплошной цикадный а-ж-ж-жиотаж.
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