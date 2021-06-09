MSNBC: цикады сорвали вылет самолета с журналистами, собиравшимися освещать визит Байдена в Европу

20:18
УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о приостановлении производства по делу против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».
20:11
МИД подготовил для Путина материалы о положении россиян в тюрьмах США
Российский МИД перед саммитом с США подготовил для президента России Владимира Путина материалы о положении россиян, находящихся в американских тюрьмах. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
20:09
Открывший стрельбу по приставам в Сочи признал вину
Подозреваемый в убийстве двух сотрудников службы судебных приставов в Сочи признал вину, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.
20:09
Шойгу рассказал о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19
Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны рассказал о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19.
20:04
Арбитр Лапочкин прокомментировал своё отстранение от футбольной деятельности на 10 лет
Российский судья Сергей Лапочкин отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его отстранении на 10 лет.
19:59
Эксперт оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького
Президент Фонда изучения наследия Столыпина, член Общественной палаты Павел Пожигайло прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького.
19:59
Салихова рассказала, как Газизов и отдел селекции «Спартака» помогали «Уфе»
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов помогал «Уфе» во время работы в московском клубе.
19:56
В Перу заинтересованы в российской вакцине от COVID-19 для животных
Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID-19 для животных.
19:43
Рябков высказался о численности диппероснала в России и в США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о численности диппероснала, работающего в России и в США.
19:40
Надаль победил Шварцмана и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
19:29
Глава РФС высказался о форме сборной Украины с изображением Крыма
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что форма сборной Украины с изображением Крыма не соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
19:29
В Молдавии за сутки выявили 60 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 255 601.
19:20
Россия не позволила включить ряд концепций в декларацию ГА ООН по ВИЧ
Россия на заседании Генассамблеи ООН не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ несколько спорных концепций. Об этом сообщается на сайте постпредства при организации.
19:15
Экс-тренер «Ювентуса» Сарри возглавил «Лацио»
Римский футбольный клуб «Лацио» объявил о назначении на пост главного тренера экс-наставника туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри.
19:10
В МИД России заявили о конце времён «перезагрузок» в отношениях с США
Времена «перезагрузок» в отношениях России и США остались в прошлом, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
19:10
Эксперт рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников
Ректор Университета 20.35 Нина Яныкина рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников.
19:07
В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС в отношении Крыма
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал продление санкций ЕС в отношении Крыма.
19:04
В Госдуме прокомментировали законопроект о соблюдении тишины в ночное время
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал законопроект о соблюдении тишины в ночное время.
19:03
В Госдуме рассказали о работе по цифровизации соцвыплат в России
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.
19:03
Кремлёв и Екатерина Гордон объявили о создании Федерации правовой защиты спорта
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв и юрист Екатерина Гордон объявили о создании Федерации правовой защиты спорта.
19:02
В 200 школах Подмосковья появятся предпринимательские классы
В школах Московской области появятся предпринимательские классы.
19:01
Спасатели предупредили о заморозках в Томской области
В отдельных районах Томской области 11 и 12 июня сохранятся заморозки до -2 ˚С.
19:00
Актриса Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти Табакова
Актриса Ксения Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти бывшего художественного руководителя театра Олега Табакова.
18:59
Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Самарской области
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Самарской области.
18:59
Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе
Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.
18:57
В Калининградской области состоялись учения танкистов армейского корпуса Балтфлота
В Калининградской области состоялись военные учения танкистов армейского корпуса Балтийского флота.
18:54
Учения объединённой системы ПВО «Боевое содружество» состоятся в 2021 году
Начальники генеральных штабов вооружённых сил стран СНГ согласовали проведение совместных учений с боевой стрельбой войск объединённой системы ПВО в 2021 году.
18:52
Источник: польских фанатов считают главной угрозой во время матчей Евро-2020 в Петербурге
Штаб по безопасности российского оргкомитета Евро-2020 определил основную угрозу во время проведения турнира в Санкт-Петербурге.
18:51
Посольство России призвало США отказаться от «накачки Приштины оружием»
Соединённые Штаты должны отказаться от политики «накачки Приштины оружием», заявило посольство России в Вашингтоне.
18:43
В МИД России рассказали об обсуждении с США темы невыдачи виз
Россия продолжает поднимать тему невыдачи виз в диалоге с США, однако пока отклика нет, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.
18:41
Агент Влашича отреагировал на слухи о возвращении футболиста из ЦСКА в «Эвертон»
Тончи Мартич, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ливерпульский футбольный клуб «Эвертон».
18:30
СЭ: «Нижний Новгород» проведёт летние сборы на базе ЧМ-2018
Футбольный клуб «Нижний Новгород» проведёт летние тренировочные сборы на базе «Борский», которая была задействована на чемпионате мира 2018 года.
18:29
Украина прокомментировала отказ Германии поставлять ей оружие
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает политическим решение Германии не поставлять украинской стороне оружие. Об этом он высказался на совместном с главой ФРГ Хайко Маасом брифинге.
18:25
В Греции за сутки выявили 890 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 890 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
18:20
УЕФА опубликовал решение об отстранении арбитра Лапочкина на 10 лет
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал решение об отстранении российского судьи Сергея Лапочкина на десять лет от футбольной деятельности.
18:16
В МИД Украины заявили о готовности к разговору с Лавровым в рамках нормандского формата
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках нормандского формата.
18:10
Трутнев рассказал о планах строительства арктических станций «Снежинка»
Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции «Снежинка»: в ЯНАО и Мурманской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Трутнева.
18:07
Эксперт прокомментировал сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива.
18:05
В Ижевске оценили итоги трёхдневной выездной вакцинации от COVID-19
За три дня выездной вакцинации против коронавируса, которая проходила в Ижевске с 4 по 6 июня, первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона» получили 565 жителей города.
18:03
В лагерях Курганской области выявили 150 нарушений пожарной безопасности
В детских лагерях Курганской области выявили почти 150 нарушений требований пожарной безопасности в преддверии летней оздоровительной кампании, заявил начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Землянский.
18:02
Названы лауреаты Госпремии в области правозащиты и благотворительности
Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова стала лауреатом Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.
17:59
Российские волейболисты уступили Франции в Лиге наций
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Франции в матче предварительного этапа Лиги наций в итальянском Римини.
17:58
Посол: США намерены внимательно следить за учениями «Запад-2021»
Посол США в Белоруссии Джули Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявила, что Соединённые Штаты намерены внимательно следить за российско-белорусскими учениями «Запад-2021».
17:56
Эксперт рассказал о перспективах создания беспилотных заправщиков в России
Член Высшего совета «Сильной России», лётчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов рассказал о перспективах создания беспилотных заправщиков в стране.
17:54
В Башкирии отметили положительную динамику на рынке ипотечного кредитования
По данным Росреестра Башкирии, в республике отмечается рост контрактов по долевому строительству и ипотечных кредитов.
17:52
Умерла олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию Сидорова
Олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию Валентина Сидорова скончалась в возрасте 67 лет.
17:51
Байден отменил направленные против TikTok и WeChat указы Трампа
Президент США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, направленные против приложений TikTok и WeChat, которые принадлежат китайским компаниям.
17:48
В Подмосковье упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капстроительства
На портале госуслуг Московской области упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства.
17:47
США в скором времени объявят о новых санкциях против Белоруссии
Соединённые Штаты в скором времени объявят о новых санкциях в отношении Белоруссии, заявила назначенный посол в республике Джули Фишер на слушаниях в международном комитете сената.
17:37
Павлюченкова и Рыбакина проиграли в четвертьфинале «Ролан Гаррос» в парном разряде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и представительница Казахстана Елена Рыбакина потерпели поражение от Магды Линетт из Польши и американки Бернырды Перы в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в парном разряде.