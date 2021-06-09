MSNBC: цикады сорвали вылет самолета с журналистами, собиравшимися освещать визит Байдена в Европу

20:18 УЕФА приостановил дело в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о приостановлении производства по делу против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

20:11 МИД подготовил для Путина материалы о положении россиян в тюрьмах США Российский МИД перед саммитом с США подготовил для президента России Владимира Путина материалы о положении россиян, находящихся в американских тюрьмах. Об этом сообщил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

20:09 Открывший стрельбу по приставам в Сочи признал вину Подозреваемый в убийстве двух сотрудников службы судебных приставов в Сочи признал вину, сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

20:09 Шойгу рассказал о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19 Министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны рассказал о ходе вакцинации военнослужащих от COVID-19.

20:04 Арбитр Лапочкин прокомментировал своё отстранение от футбольной деятельности на 10 лет Российский судья Сергей Лапочкин отреагировал на решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о его отстранении на 10 лет.

19:59 Эксперт оценил участие Бузовой в спектакле МХАТа имени Горького Президент Фонда изучения наследия Столыпина, член Общественной палаты Павел Пожигайло прокомментировал участие певицы и телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» МХАТа имени Горького.

19:59 Салихова рассказала, как Газизов и отдел селекции «Спартака» помогали «Уфе» Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, рассказала, как бывший гендиректор красно-белых Шамиль Газизов помогал «Уфе» во время работы в московском клубе.

19:56 В Перу заинтересованы в российской вакцине от COVID-19 для животных Перуанская компания Agrovetmarket Animal Health заинтересована в приобретении российской вакцины от COVID-19 для животных.

19:43 Рябков высказался о численности диппероснала в России и в США Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о численности диппероснала, работающего в России и в США.

19:40 Надаль победил Шварцмана и вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом в матче 1/4 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

19:29 Глава РФС высказался о форме сборной Украины с изображением Крыма Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что форма сборной Украины с изображением Крыма не соответствует требованиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

19:29 В Молдавии за сутки выявили 60 новых случаев коронавируса В Молдавии за сутки выявили 60 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 255 601.

19:20 Россия не позволила включить ряд концепций в декларацию ГА ООН по ВИЧ Россия на заседании Генассамблеи ООН не позволила включить в принятую декларацию по теме ВИЧ несколько спорных концепций. Об этом сообщается на сайте постпредства при организации.

19:15 Экс-тренер «Ювентуса» Сарри возглавил «Лацио» Римский футбольный клуб «Лацио» объявил о назначении на пост главного тренера экс-наставника туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри.

19:10 В МИД России заявили о конце времён «перезагрузок» в отношениях с США Времена «перезагрузок» в отношениях России и США остались в прошлом, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

19:10 Эксперт рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников Ректор Университета 20.35 Нина Яныкина рассказала о влиянии пандемии на требования работодателей при найме сотрудников.

19:07 В Совфеде прокомментировали продление санкций ЕС в отношении Крыма Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал продление санкций ЕС в отношении Крыма.

19:04 В Госдуме прокомментировали законопроект о соблюдении тишины в ночное время Депутат Госдумы Евгений Фёдоров прокомментировал законопроект о соблюдении тишины в ночное время.

19:03 В Госдуме рассказали о работе по цифровизации соцвыплат в России Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала о работе по цифровизации соцвыплат в России.

19:03 Кремлёв и Екатерина Гордон объявили о создании Федерации правовой защиты спорта Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв и юрист Екатерина Гордон объявили о создании Федерации правовой защиты спорта.

19:02 В 200 школах Подмосковья появятся предпринимательские классы В школах Московской области появятся предпринимательские классы.

19:01 Спасатели предупредили о заморозках в Томской области В отдельных районах Томской области 11 и 12 июня сохранятся заморозки до -2 ˚С.

19:00 Актриса Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти Табакова Актриса Ксения Теплова рассказала об атмосфере в МХТ имени Чехова после смерти бывшего художественного руководителя театра Олега Табакова.

18:59 Синоптики предупредили об усилении ветра до 20 м/с в Самарской области Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Самарской области.

18:59 Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе Полпред России на минских переговорах Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.

18:57 В Калининградской области состоялись учения танкистов армейского корпуса Балтфлота В Калининградской области состоялись военные учения танкистов армейского корпуса Балтийского флота.

18:54 Учения объединённой системы ПВО «Боевое содружество» состоятся в 2021 году Начальники генеральных штабов вооружённых сил стран СНГ согласовали проведение совместных учений с боевой стрельбой войск объединённой системы ПВО в 2021 году.

18:52 Источник: польских фанатов считают главной угрозой во время матчей Евро-2020 в Петербурге Штаб по безопасности российского оргкомитета Евро-2020 определил основную угрозу во время проведения турнира в Санкт-Петербурге.

18:51 Посольство России призвало США отказаться от «накачки Приштины оружием» Соединённые Штаты должны отказаться от политики «накачки Приштины оружием», заявило посольство России в Вашингтоне.

18:43 В МИД России рассказали об обсуждении с США темы невыдачи виз Россия продолжает поднимать тему невыдачи виз в диалоге с США, однако пока отклика нет, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

18:41 Агент Влашича отреагировал на слухи о возвращении футболиста из ЦСКА в «Эвертон» Тончи Мартич, агент полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ливерпульский футбольный клуб «Эвертон».

18:30 СЭ: «Нижний Новгород» проведёт летние сборы на базе ЧМ-2018 Футбольный клуб «Нижний Новгород» проведёт летние тренировочные сборы на базе «Борский», которая была задействована на чемпионате мира 2018 года.

18:29 Украина прокомментировала отказ Германии поставлять ей оружие Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает политическим решение Германии не поставлять украинской стороне оружие. Об этом он высказался на совместном с главой ФРГ Хайко Маасом брифинге.

18:25 В Греции за сутки выявили 890 новых случаев коронавируса В Греции за сутки выявили 890 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.

18:20 УЕФА опубликовал решение об отстранении арбитра Лапочкина на 10 лет Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал решение об отстранении российского судьи Сергея Лапочкина на десять лет от футбольной деятельности.

18:16 В МИД Украины заявили о готовности к разговору с Лавровым в рамках нормандского формата Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов к предметному разговору с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках нормандского формата.

18:10 Трутнев рассказал о планах строительства арктических станций «Снежинка» Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение построить две международные арктические станции «Снежинка»: в ЯНАО и Мурманской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Юрия Трутнева.

18:07 Эксперт прокомментировал сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал сообщения о рекордном уровне объёма запасов бензина и дизельного топлива.

18:05 В Ижевске оценили итоги трёхдневной выездной вакцинации от COVID-19 За три дня выездной вакцинации против коронавируса, которая проходила в Ижевске с 4 по 6 июня, первый компонент вакцины «ЭпиВакКорона» получили 565 жителей города.

18:03 В лагерях Курганской области выявили 150 нарушений пожарной безопасности В детских лагерях Курганской области выявили почти 150 нарушений требований пожарной безопасности в преддверии летней оздоровительной кампании, заявил начальник регионального ГУ МЧС России Юрий Землянский.

18:02 Названы лауреаты Госпремии в области правозащиты и благотворительности Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова стала лауреатом Государственной премии 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности.

17:59 Российские волейболисты уступили Франции в Лиге наций Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Франции в матче предварительного этапа Лиги наций в итальянском Римини.

17:58 Посол: США намерены внимательно следить за учениями «Запад-2021» Посол США в Белоруссии Джули Фишер на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявила, что Соединённые Штаты намерены внимательно следить за российско-белорусскими учениями «Запад-2021».

17:56 Эксперт рассказал о перспективах создания беспилотных заправщиков в России Член Высшего совета «Сильной России», лётчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов рассказал о перспективах создания беспилотных заправщиков в стране.

17:54 В Башкирии отметили положительную динамику на рынке ипотечного кредитования По данным Росреестра Башкирии, в республике отмечается рост контрактов по долевому строительству и ипотечных кредитов.

17:52 Умерла олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию Сидорова Олимпийская чемпионка 1976 года по фехтованию Валентина Сидорова скончалась в возрасте 67 лет.

17:51 Байден отменил направленные против TikTok и WeChat указы Трампа Президент США Джо Байден отменил указы своего предшественника Дональда Трампа, направленные против приложений TikTok и WeChat, которые принадлежат китайским компаниям.

17:48 В Подмосковье упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капстроительства На портале госуслуг Московской области упростили услугу по выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства.

17:47 США в скором времени объявят о новых санкциях против Белоруссии Соединённые Штаты в скором времени объявят о новых санкциях в отношении Белоруссии, заявила назначенный посол в республике Джули Фишер на слушаниях в международном комитете сената.