BFM TV: внезапная экспедиция стада слонов на север всполошила весь Китай

Стадо диких слонов из природного заповедника на юге Китая уже месяц путешествует по стране, нанося ущерб жилищам и разоряя кукурузные поля, передаёт BFM TV. Пока специалисты пытаются понять причины такого поведения, местные власти следят за походом с дронов и направляют животных в обход крупных городов.

Слоны безбоязненно заходят и пересекают жилой квартал глубокой ночью. «Хобот вперёд, уши по ветру»*, эти слоны стали главной новостью китайских новостных программ. За своё долгое путешествие они прошли несколько сотен километров за месяц. Выходцы из природного заповедника на границе с Лаосом и Мьянмой, слоны держат путь на север Китая без каких либо объяснений.

ШЭНЬ ЦИНЧЖУН, сотрудник Института экологии природного заповедника Сишуанбаньна: Мы впервые в истории столкнулись с такой ситуацией. Все задаются вопросом о причинах. Мы наблюдаем и изучаем их маршрут.

Китайские власти блокируют дороги, чтобы остановить их безудержный поход и направить слонов в менее населённые зоны. Также их привлекают едой, чтобы избежать любого непосредственного контакта с населением. Для отслеживания слонов прибегли к наблюдение с помощью дронов. Такая полоса препятствий заставляет волноваться: слоны приближаются на опасно близкое расстояние к мегаполисам. На этой неделе они проходили всего в 20 км от огромного города Куньмин на юге Китая.

Никто не знает, когда прекратится эта экспедиция. Жителям остаётся сетовать на значительные разрушения: слоны разорили множество домов, а также кукурузные поля. Потери составляют много миллионов юаней.

В Китае дикие слоны защищены законом, поэтому им нельзя мешать. Их поголовье достигает 300 особей и продолжает расти.

* Фрагмент песни «Слоновий патруль» из мультфильма «Книга джунглей» 1967 года.