NTD: цикады в шоколаде — нашествие крылатых насекомых пробудило фантазию у кондитера в США

22:29
Мурашко рекомендовал россиянам прививаться от COVID-19 за несколько дней до отпуска
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» рекомендовал россиянам прививаться от коронавирусной инфекции COVID-19 за несколько дней до отпуска.
22:20
Дворцовый мост Санкт-Петербурга подсветят цветами Евро-2020 в дни матчей
Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны в Санкт-Петербурге в дни матчей чемпионата Европы по футболу будет подсвечен цветами турнира.
22:18
Замглавы МИД встретился со спецпредставителем президента Конго
Замглавы МИД России Андрей Руденко провёл встречу со спецпредставителем президента Республики Конго по стратегическим вопросам и международным переговорам Франсуазу Жоли. Об этом сообщается на сайте российского Министерства иностранных дел.
22:13
Ватутин рассказал о ценности нынешней победы ЦСКА в Единой лиге ВТБ
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал победу баскетбольной команды клуба над казанским УНИКСом в финальной серии Единой лиги ВТБ.
22:05
Госдеп выразил надежду на скорое возвращение Салливана в Россию
Государственный департамент США выразил надежду, что американский посол в Москве Джон Салливан направится в Россию в предстоящие недели.
21:58
В подмосковных парках пройдут мероприятия в честь Дня России
В 45 парках культуры и отдыха Московской области состоятся мероприятия в честь Дня России.
21:57
Крейчикова победила Саккари и стала соперницей Павлюченковой по финалу «Ролан Гаррос»
Чешка Барбора Крейчикова одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари в полуфинале второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».
21:54
Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Ларисы Шойгу
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы Ларисы Шойгу.
21:52
Камельзон не считает чудом выход Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»
Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон прокомментировал выход Анастасии Павлюченковой в финал второго в сезоне турнира Большого шлема — «Ролан Гаррос».
21:41
Посольство России в Латвии осудило инцидент у памятника Пушкину в Риге
Посольство России в Латвии выступило с осуждением в отношении выходки неизвестных лиц у памятника писателю Александру Пушкину в Риге.
21:40
Мертенс назвал сборную России по футболу грозным соперником
Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс высказал мнение об уровне национальной команды России накануне встречи команд в первом туре группового этапа чемпионата Европы по футболу.
21:36
В Севастополе ввели особый противопожарный режим
На территории Севастопольского региона ввели особый противопожарный режим.
21:29
Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в стране.
21:29
ЦСКА в третий раз победил УНИКС и стал чемпионом Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в третьем матче серии финала Единой лиги ВТБ.
21:28
Автоэксперт оценил идею внести изменения в правила оформления ОСАГО
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал новость о планирующихся изменениях, согласно которым россиянам не придётся предъявлять диагностическую карту по итогам техосмотра для оформления полиса ОСАГО.
21:27
Онищенко прокомментировал ситуацию с вариантами проведения ЕГЭ
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с вариантами проведения ЕГЭ.
21:22
Сборная России по футболу прибыла в Санкт-Петербург перед стартом на Евро-2020
Игроки и тренерский штаб сборной России по футболу прибыли в Санкт-Петербург перед стартом на чемпионате Европы.
21:16
Галиев оказался тяжелее Батисты на взвешивании перед ACA 124
Россиянин Венер Галиев и бразилец Хердесон Батиста прошли официальную процедуру взвешивания перед поединком на турнире ACA 124 в Казани.
21:16
Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 255 661
В Молдавии за сутки выявили 60 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, в результате общее число заболевших достигло 255 661.
21:07
В результате ДТП с пятью автомобилями в Челябинске погиб человек
В Ленинском районе Челябинска произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Погиб один человек.
21:05
В Тюменской области выдали более 1800 ипотечных кредитов по программе «Господдержка 2020» с начала года
Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало более 1800 ипотечных кредитов по программе «Господдержка 2020» на сумму, превышающую 5 млрд рублей.
21:02
Синоптики предупредили о жаркой погоде в Крыму в выходные
В Крымском гидрометцентре рассказали о погоде на полуострове в ближайшие выходные.
21:01
Тюменская область получила почти 300 тысяч доз вакцин от COVID-19
Тюменская область с начала прививочной кампании получила почти 300 тыс. доз вакцин от COVID-19.
21:00
Джикия назвал козыри сборной России на Евро-2020
Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия высказал мнение о козырях национальной команды на предстоящем чемпионате Европы.
20:58
Джонсон и Байден обсудили Афганистан, Китай, Иран и Россию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили на встрече Афганистан, Китай, Иран и Россию.
20:51
Роналду: я ощущаю себя так, словно впервые на Евро
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от старта чемпионата Европы по футболу.
20:48
В Крыму перед судом предстанет обвиняемый в ложном сообщении о теракте в школе
Житель Красногвардейского района Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о подготовке теракта в школе. Мужчина утверждает, что хотел проверить оперативность работы силовиков.
20:45
Мишустин денонсировал меморандум между Россией и США об «открытой суше»
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши».
20:45
В Севастополе ввели электронную систему контроля за выполнением ФЦП
В Севастополе ввели специальную компьютерную программу контроля за выполнением федеральной целевой программы (ФЦП) социально-экономического развития.
20:43
Певица Аида Ведищева рассказала о начале своей карьеры
Певица Аида Ведищева рассказала, как начинала карьеру.
20:38
Исполком МОК рекомендовал признать полное соответствие Международной федерации самбо
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) вынес рекомендацию признать полное соответствие Международной федерации самбо (FIAS) Олимпийской хартии.
20:32
Проценко оценил ситуацию с коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19.
20:20
Суд арестовал блогера Хованского
Дзержинский районный суд принял решение арестовать блогера Юрия Хованского, который обвиняется в оправдании терроризма.
20:10
В Краснодаре начала работу выставка «30 лет Союзу фотохудожников России»
В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко начала работу выставка «30 лет Союзу фотохудожников России».
20:07
В ООН рассказали о влиянии пандемии на ситуацию с правами человека в мире
Пандемия COVID-19 оказала разрушительное воздействие на социальную, экономическую и политическую сферы общества и усугубила проблемы с правами человека. Об этом сообщается в докладе управления верховного комиссара ООН по правам человека за 2020 год.
20:03
Посвящённая рынку нефти онлайн-конференция состоится 17 июня
Онлайн-конференция «Argus. Рынок нефти — 2021. Глобальные рынки и СНГ» состоится 17 июня.
19:59
Тарпищев похвалил Павлюченкову за выход в финал «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Анастасии Павлюченковой над словенкой Тамарой Зиданшек в полуфинале турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
19:55
В Петербурге вводят дополнительные ограничения из-за пандемии
Пресс-служба правительства Санкт-Петербурга заявила, что в городе вводят дополнительные ограничения к проведению культурных и зрелищных мероприятий в помещениях из-за ситуации с коронавирусом.
19:51
Общество «Знание» проведёт квиз-марафон в честь Дня России
Общество «Знание» организует квиз-марафон в честь Дня России. Для регистрации необходимо собрать команду и отправить анкету на официальном сайте мероприятия.
19:48
«Союзмультфильм» планирует открыть мультимедийные парки в Перми и Казани
Председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлианна Слащёва заявила о планах по открытию мультимедийных парков в Перми и Казани.
19:46
Макрон высказался об отношениях НАТО с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон высказался об отношениях НАТО с Россией.
19:43
Непомнящий рассказал о подготовке к матчу за мировую шахматную корону
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, как готовится к поединку за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена.
19:34
Украина и Молдавия договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и исполняющий обязанности премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелий Чокой договорились о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.
19:28
Спасателям и учёным вручили награды в Подмосковье
В Московской области вручили награды спасателям, учёным и врачам.
19:28
Иммунолог прокомментировал ситуацию с ростом числа заболевших COVID-19
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.
19:27
Де Брёйне не тренировался с основной группой сборной Бельгии перед стартом Евро-2020
Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне не работает в основной группе команды перед матчем первого тура Евро-2020 с Россией.
19:25
Экономист дал прогноз по доллару на фоне предстоящей встречи Путина и Байдена
Экономист и политолог Никита Масленников спрогнозировал, как встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может повлиять на курс американской валюты.
19:24
Собянин осмотрел пляжную зону у Северного речного вокзала
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел территорию пляжной зоны отдыха с бассейнами на набережной Северного речного вокзала.
19:24
В Греции за сутки выявили 781 новый случай коронавируса
В Греции за сутки выявили 781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
19:23
Больницы Подмосковья получат ещё 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов
В медучреждения Подмосковья закупят ещё 70 аппаратов для реабилитации после инфарктов и инсультов, среди которых — специальные тренажёры для мышц, роботизированные велоэргометры.