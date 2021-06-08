NTD: одиноких австралийских мужчин учат азам кулинарии

В австралийском штате Квинсленд для пожилых одиноких мужчин открылись курсы по кулинарии. Как передаёт NTD, там учат готовить самые простые блюда: от запечённой курицы и бифштекса до гарнира и салата. Участники признаются, что, общаясь и получая новые знания, они уже не чувствуют себя на свой возраст.

В этом мужском клубе в австралийском штате Квинсленд учат не только владеть строительными инструментами. Именно здесь, на кухне, пожилые участники выходят из своей зоны комфорта. Тут открылись новые курсы, где одиноких мужчин учат готовить.

АЛБИ ПАУЭРЛЕТТ, участник программы: Я даже не знаю названий всех этих штук и ингредиентов, которые есть у Энн. Тем более не знаю, для чего они. Но я учусь.

89-летний Алби Пауэрлетт — отец десятерых детей. Десять лет назад он потерял свою первую жену. С тех пор женился повторно, но сейчас живёт один.

АЛБИ ПАУЭРЛЕТТ: Я живу сам по себе и не хочу есть всякую гадость. Хочу хорошо питаться, потому что парень внутри меня в этом нуждается.

Такие занятия проводятся раз в месяц. Здесь учат готовить самые простые блюда: от запечённой курицы и бифштекса до гарнира и салата.

ЭНН ДЕГАРИС, преподаватель курса кулинарии: Многие из этих мужчин недавно потеряли своих жён, которые в основном для них готовили. Поэтому эти люди действительно не знают, что теперь делать.

Пилотная программа проводится совместно с организацией, предоставляющей услуги по уходу на дому.

Её основали всего несколько месяцев назад, но в планах организаторов расширить её и на другие мужские клубы по всей стране.

Участники признаются, что, общаясь и получая новые знания, они уже не чувствуют себя на свой возраст.

ГРЭМ ДЖАЙЛЗ, участник программы: Возрастных ограничений в таких клубах нет. Если придёте к нам в клуб в Маручидоре, примерно через три месяца вы всё равно почувствуете себя на 10 лет моложе.

Эти мужчины возвращаются домой с новыми знаниями и полными желудками.

Дата выхода в эфир 04 июля 2021 года.