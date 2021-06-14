Welt: «не для слабонервных» — в Кёльне нашествие крыс

Улицы Мешениха, района немецкого города Кёльн, захватили крысы, передаёт Welt. Вина за нашествие лежит на самих жителях, многие из которых выбрасывают мусор и пищевые отходы прямо из окон. Как сообщает телеканал, в неблагополучном районе проживают представители порядка 60 национальностей — и не все из них не говорят по-немецки.

Кадры, которые мы собираемся показать, не для слабонервных. Ведь речь идёт о крысах. Один из районов Кёльна охватило нашествие крыс. Вы просто идёте по улицам и видите сотни животных, которые вгоняют жителей многоэтажного комплекса в дрожь.

Плохо то, что они распространяются всё сильнее. И жители не совсем невиновны в этой ситуации, потому что для многих, видимо, выбрасывать мусор на улицу стало рутинным занятием, и это, конечно, привлекает крыс.

Для крыс накрыт полный стол. Район Кёльна под названием Мешених — рай для них. Посреди детской площадки. Уже пять лет Залмай Хабиб живет неподалёку. Он больше не позволяет своим детям играть здесь одним.

ЗАЛМАЙ ХАБИБ, житель: Да, дети часто ходят играть сюда с друзьями. А потом, когда возвращаемся отсюда, боимся, что нас укусят крысы.

Крыс привлекают остатки еды и мусора, которые жители беспечно выбрасывают с балконов. В неблагополучном районе проживают представители примерно 60 национальностей. В течение многих лет социальные и просветительские проекты терпели неудачи. Возможности городских властей ограничены, поскольку 1200 квартир находятся в частной собственности.

МАРИОН ХОЙЗЕР, «Союз-90»/«Зелёные»: Я хочу, чтобы люди, которые здесь живут, были проинформированы о том, что произойдёт, если всё время выбрасывать мусор из окон. Поэтому я просто призываю организовать круглый стол, на котором соберутся все заинтересованные лица и предложат план действий.

По словам Франко Клемменса, много лет проработавшего социальным работником, Мешениха без крыс никогда не существовало. Но ещё никогда ситуация не была столь экстремальной.

ФРАНКО КЛЕММЕНС, бывший социальный работник: Я никогда не видел того, что твориться здесь сейчас. Мы имеем дело с настоящим нашествием крыс. На самом деле мы знаем о подобных вещах только по трущобам в США, или в Азии, или по свалкам в Африке. Для меня это, честно говоря, своего рода чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.

Он требует просветительских бесед, листовок на разных языках, уголовных наказаний. Кроме того, по его мнению, чтобы не позволить крысам окончательно захватить Мешених, политики должны оказать давление на жилищные ассоциации.



Дата выхода в эфир 10 июня 2021 года.