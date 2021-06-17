Telegraph: растущая зависимость от электричества ведёт Британию к катастрофе

Соединённое Королевство собирается отказаться от использования углеводородного топлива, перейдя на электрическую альтернативу, в том числе для автотранспорта и отопления. Но представители Комитета изменению климата опасаются, что предлагаемая правительством система может оказаться слишком хрупкой и не выдержать погодные катаклизмы в будущем, сообщает The Daily Telegraph.

Британии грозят «катастрофические отключения» из-за растущей зависимости страны от электричества. С таким предупреждением выступил независимый комитет по изменению климата, пишет The Daily Telegraph.

Сегодня электричество обеспечивает от 15 до 20% энергопотребления Великобритании, но к 2050 году эта цифра может вырасти до 65%. Такая тенденция в основном обусловлена сменой бензинового и дизельного транспорта, а так же газовых котлов на электрические альтернативы, поясняет издание.

По словам The Daily Telegraph, Соединённое Королевство планирует постепенно отказаться от использования углеводородного топлива. Но при переходе правительство должно убедиться, что новая система выдержит погодные катаклизмы и не приведёт к перебоям электроснабжения, считают эксперты.

Они опасаются, что изменение климата приведёт к тому, что такие природные явления, как наводнения и ураганы, станут более интенсивными. В результате тысячи людей рискуют остаться без электричества, если британские власти не начнут адаптировать страну к новым условиям, чем они так до сих пор и не занялись.

По мнению комитета, отключения электроэнергии, подобные тем, которые наблюдались в Англии и Уэльсе в августе 2019 года, могут стать более частыми. Тогда в результате попадания молнии в электрическую цепь более миллиона человек остались без света, и гораздо больше людей застряли в поездах или на станциях.

«Эти риски станут более распространёнными и опасными. Поскольку наша зависимость от электричества и изменчивость нашей погоды увеличиваются», — подчёркивается в отчёте, составленном более 450 учёными и экспертами со всех уголков Великобритании.

Авторы документа также призывают правительство проектировать здания так, чтобы они лучше защищали от аномальной жары. Кроме того, они утверждают, что современная Великобритания менее подготовлена к изменению климата, чем пять лет назад.

Составители доклада настаивают, что дальнейшее изменение климата «неизбежно», даже если выбросы углеводорода удастся снизить. Поэтому правительству необходимо быть «реалистичным» при оценке угроз для продовольствия и водоснабжения, инфраструктуры и здоровья населения.

«Кто-то должен провести обзор всей системы — от нашего дома и машины до новых возобновляемых источников энергии, которые будут построены, — а не отдельных её элементов, которыми управляют разные частные компании. При планировании нашего полностью электрического мира необходимо учитывать, что сбой в любой части системы может иметь гораздо большие негативные последствия», — сказала зампредседателя комитета профессор Джулия Кинг.

«Подготовка к изменению климата в нашей стране не поспевает за расширением рисков, с которыми мы сталкиваемся. Это очень тревожный вывод, особенно с учетом того, что мы в течение некоторого времени постоянно сообщали властям о наших проблемах. Они, я полагаю, слишком легко игнорируют эти опасения. И нам бы хотелось, чтобы это отношение изменилось», — заявил исполнительный директор комитета Крис Старк.