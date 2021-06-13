Welt: защитники климата критикуют страны G7 за «пустые обещания»

На фоне саммита «Большой семёрки» в Корнуолле защитники окружающей среды раскритиковали решения глав государств и правительств ведущих промышленных держав, пишет немецкая газета Die Welt. По мнению борцов за сохранение климата, страны G7 лишь подтвердили заявленные ранее цели, причём до сих пор их слова остаются «пустыми обещаниями», которые не подкреплены никакими реальными действиями.

Планы стран «Большой семёрки» по борьбе с глобальным потеплением, по мнению защитников климата, недостаточно масштабны, пишет немецкая газета Die Welt. На саммите G7 были лишь подтверждены уже сделанные ранее обещания, причём главы стран и правительств участвующих государств пока не подкрепили свои слова никакими действиями.

Защитники окружающей среды и климата разочарованы планами семи ведущих промышленных держав в борьбе с глобальным потеплением. Без установленных сроков всё это «только пустые обещания», заявила представитель сети Climate Action Network Кетрин Петтенгелл в воскресенье на саммите «Большой семёрки». «Главы стран и правительств G7 всё ещё не подкрепили свои слова никакими действиями», — подчеркнула она. По её словам, инвестирование средств в добычу угля должно немедленно прекратиться.

Кроме того, страны «Большой семёрки» должны придерживаться данных ранее и в этот раз только подтверждённых обещаний ежегодно выделять развивающимся странам по $100 млрд. На эти средства более бедные страны должны улучшать защиту окружающей среды и сопротивление воздействию экстремальных погодных условий. Помощь на защиту климата, по данным Oxfam, до сих пор составляет лишь $39 млрд, из которых €6,8 млрд предоставила Германия.

Соглашение о сокращении выбросов парниковых газов почти вдвое к 2030 году по сравнению с 2010 годом — тоже «не новое заявление», а лишь подтверждение целей, поставленных Парижским соглашением по климату, отметил Ян Ковальциг из Oxfam. «Страны G7 по-прежнему не вносят свой честный вклад в защиту климата во всём мире», — заявил он.

Неоднократно звучавшее ранее обещание прекратить субсидирование ископаемых источников энергии Ковальциг назвал «хорошим развитием». Однако допускаются исключения. «Мы должны смотреть на конкретную реализацию», — отметил он. По данным организации Tearfund страны «Большой семёрки» с начала пандемии коронавируса вложили больше средств в отрасли, работающие на ископаемых источниках энергии, чем в «чистую» энергетику.

Между тем, с учётом конференции ООН по климату в ноябре в Глазго, британское правительство поприветствовало решимость всех стран G7 достичь нейтрального уровня вредных выбросов не позднее 2050 года. Это означает, что никакого углекислого газа в атмосферу выбрасываться не будет, или что объёмы диоксида углерода будут полностью компенсироваться, сообщает немецкая газета.

Парижское соглашение по климату нацелено на то, чтобы ограничить глобальное потепление и не допустить роста мировой температуры более, чем на 1,5 °С. Однако уже сейчас наша планета разогрелась на 1,2 °С по сравнению с допромышленным периодом. Глобальное потепление имеет фатальные последствия: в зависимости от региона, случается всё больше аномально жарких периодов и засух, а также сильных ливней, гроз, ураганов и наводнений.

В число стран «Большой семёрки» входят Великобритания и США, а также Германия, Франция, Италия, Япония и Канада, напоминает Die Welt. Помимо них, в саммите в Корнуолле принимали участие также представители ЕС.