Welt: защитники климата критикуют страны G7 за «пустые обещания»
Планы стран «Большой семёрки» по борьбе с глобальным потеплением, по мнению защитников климата, недостаточно масштабны, пишет немецкая газета Die Welt. На саммите G7 были лишь подтверждены уже сделанные ранее обещания, причём главы стран и правительств участвующих государств пока не подкрепили свои слова никакими действиями.
Защитники окружающей среды и климата разочарованы планами семи ведущих промышленных держав в борьбе с глобальным потеплением. Без установленных сроков всё это «только пустые обещания», заявила представитель сети Climate Action Network Кетрин Петтенгелл в воскресенье на саммите «Большой семёрки». «Главы стран и правительств G7 всё ещё не подкрепили свои слова никакими действиями», — подчеркнула она. По её словам, инвестирование средств в добычу угля должно немедленно прекратиться.
Кроме того, страны «Большой семёрки» должны придерживаться данных ранее и в этот раз только подтверждённых обещаний ежегодно выделять развивающимся странам по $100 млрд. На эти средства более бедные страны должны улучшать защиту окружающей среды и сопротивление воздействию экстремальных погодных условий. Помощь на защиту климата, по данным Oxfam, до сих пор составляет лишь $39 млрд, из которых €6,8 млрд предоставила Германия.
Соглашение о сокращении выбросов парниковых газов почти вдвое к 2030 году по сравнению с 2010 годом — тоже «не новое заявление», а лишь подтверждение целей, поставленных Парижским соглашением по климату, отметил Ян Ковальциг из Oxfam. «Страны G7 по-прежнему не вносят свой честный вклад в защиту климата во всём мире», — заявил он.
Неоднократно звучавшее ранее обещание прекратить субсидирование ископаемых источников энергии Ковальциг назвал «хорошим развитием». Однако допускаются исключения. «Мы должны смотреть на конкретную реализацию», — отметил он. По данным организации Tearfund страны «Большой семёрки» с начала пандемии коронавируса вложили больше средств в отрасли, работающие на ископаемых источниках энергии, чем в «чистую» энергетику.
Между тем, с учётом конференции ООН по климату в ноябре в Глазго, британское правительство поприветствовало решимость всех стран G7 достичь нейтрального уровня вредных выбросов не позднее 2050 года. Это означает, что никакого углекислого газа в атмосферу выбрасываться не будет, или что объёмы диоксида углерода будут полностью компенсироваться, сообщает немецкая газета.
Парижское соглашение по климату нацелено на то, чтобы ограничить глобальное потепление и не допустить роста мировой температуры более, чем на 1,5 °С. Однако уже сейчас наша планета разогрелась на 1,2 °С по сравнению с допромышленным периодом. Глобальное потепление имеет фатальные последствия: в зависимости от региона, случается всё больше аномально жарких периодов и засух, а также сильных ливней, гроз, ураганов и наводнений.
В число стран «Большой семёрки» входят Великобритания и США, а также Германия, Франция, Италия, Япония и Канада, напоминает Die Welt. Помимо них, в саммите в Корнуолле принимали участие также представители ЕС.
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