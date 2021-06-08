Times: «климатический план Маршала» — Джонсон призывает G7 поддержать его идею по защите окружающей среды

Борис Джонсон надеется, что лидеры «Большой семёрки» одобрят его новую инициативу по борьбе с изменением климата. По мнению британского премьера, ведущие экономики мира должны совместно инвестировать в крупномасштабные проекты в сфере возобновляемых источников энергии в Африке и Азии, сообщает The Times.

Борис Джонсон намерен добиться от лидеров «Большой семёрки» одобрения нового плана по борьбе с изменением климата. Премьер-министр хочет воспользоваться саммитом в Корнуолле на этой неделе, чтобы получить согласие ведущих экономик мира на поддержку крупномасштабных проектов в сфере возобновляемых источников энергии в Африке и некоторых частях Азии, пишет The Times.

По словам издания, идея Джонсона основана на принципах американского «плана Маршалла», который помог восстановить экономику Европы после Второй мировой войны. Она также подражает инициативе «Один пояс — один путь», в рамках которой с 2013 года почти 70 стран получили китайские стратегические инвестиции на развитие инфраструктуры.

«Чистая зелёная инициатива», как её называет британский премьер, крайне необходима Лондону, чтобы заручиться поддержкой развивающихся стран и выполнить смелые планы по ограничению глобального потепления до 1,5 ° C. Эта цель должна быть поставлена на конференции по изменению климата Cop26, которая состоится в Глазго в ноябре, поясняет The Times.

По информации издания, Джонсон приказал МИДу, Министерству бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и Минфину разработать идеи, чтобы представить их мировым лидерам в Корнуолле. Наиболее важным предложением является создание многомиллиардного банка зелёного развития, который мог бы напрямую финансировать проекты по сокращению выбросов углерода в беднейших регионах мира. Помимо непосредственного предоставления капитала проектам, он также может использоваться для страхования частных инвестиций.

Джонсон уже рассказал о своём плане президенту Байдену, и администрация США проявила интерес к проекту. Сейчас это вопрос обсуждается высокопоставленными чиновниками перед встречей лидеров G7 в Карбис-Бэй на выходных, утверждает The Times.

Премьер поставил перед кабинетом министров задачу изыскать способы для финансирования подобного фонда. Но, судя по всему, Минфин Великобритании не хочет брать никаких обязательств по предоставлению денег для этой инициативы до осеннего обзора расходов, отмечает издание.

По мнению правительственного источника The Times, если Джонсон не переубедит министра финансов Риши Сунака, то существует риск того, что эта инициатива окажется контрпродуктивной. Развивающиеся страны сочтут её «пустым обещанием», что сделает соглашение в Глазго менее вероятным.

«Ключевым фактор на Cop26 станет необходимость заставить так называемый глобальный юг оказать давление на страны со средним уровнем дохода, включая Индию, Китай и Бразилию, и не позволить им замедлить процесс по доведению глобальных выбросов (углекислого газа. — ИноТВ) до нуля, — пояснил источник. — Для этого Запад должен предложить значимый пакет поддержки, который должен включать солидные суммы денег. Перераспределение существующей помощи в целях развития просто-напросто ничего не даст».

Другой источник, связанный с некоторыми делегациями Cop26, сообщил The Times, что на международном уровне существует обеспокоенность по поводу того, что Пекин получает больше поддержки со стороны правительств развивающихся стран. «Есть ощущение, что на данном этапе Великобритания находится не в том положении, чтобы заключить амбициозное соглашение в ноябре, — сказал чиновник. — Люди забывают, что на Cop26 важно единодушие, а это означает создание альянсов. Пока что Китай, похоже, занимается этим эффективнее Запада».

По словам собеседников The Times, пока неясно, насколько масштабной будет предлагаемая премьером инициатива, и не исключено, что подробности финансирования схемы могут появиться позже. «Важная вещь, которую нужно получить в Корнуолле, — это приверженность (идее Джонсона. — ИноТВ) — сказали они. — Затем можно будет заняться деталями по мере приближения к конференции в Глазго».