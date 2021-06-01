NBC: изменение климата угрожает секвойям Калифорнии

Масштабные лесные пожары опустошают вековые леса в заповедниках Калифорнии, передаёт NBC News. Причиной бедствий учёные называют изменение климата. Будущее секвой и других древесных символов Калифорнии оказалось под угрозой, а туристическая индустрия терпит огромный ущерб, говорится в репортаже.

В мгновение ока родина древних калифорнийских прибрежных секвой, помнящих события столетней давности, была практически стёрта с лица земли. Государственный парк секвой Большого бассейна в 2020 году был опустошён молниевым пожаром CZU.



СТИВ ПАТТЕРСОН, корреспондент NBC News: Каков масштаб ущерба?



КРИС СПОРЕР, заведующий парками штата Калифорния по округу Санта-Круз: Похоже, что сгорело примерно 97 процентов парка.



СТИВ ПАТТЕРСОН: 97 процентов?!



КРИС СПОРЕР: Да, практически всё.



Учёные утверждают, что рекордные пожары были обусловлены, главным образом, изменением климата. Теперь они беспокоятся, что это (изменение климата. — ИноТВ) угрожает будущему таких символов штата, как гигантские секвойядендроны и «дерево Джошуа», которым не так-то просто вырасти снова. К счастью, секвойи погубить нелегко.



КРИС СПОРЕР: У них очень толстые складки коры, и это не позволяет жару огня их убить.



Но хотя деревья сильны, сам парк только частично открылся на этих выходных, ко Дню поминовения павших. Однако к секвойям гостей по-прежнему не пускают. Каждый день — ощутимый удар по местной экономике.



КРИСТИНА ГЛИНН, Visit Santa Cruz County: Государственный парк секвой Большого бассейна ежегодно принимал порядка полумиллиона посетителей и приносил миллионный доход. Туристическая индустрия очень пострадала.



СТИВ ПАТТЕРСОН: Большой бассейн, несомненно, старейший парк штата Калифорния. Но из-за масштабов опустошения он, вероятно, никогда не будет выглядеть, как прежде. Так что в случае с этими древними деревьями проблема заключается в том, как всё восстановить и защитить, чтобы подобного больше не повторилось.



ПОЛ РИНГГОЛЬД, Save the Redwoods: Выглядит так, будто здесь взорвалась бомба.



Обширные пожары круглый год теперь стали новой реалией…



ПОЛ РИНГГОЛЬД: … появляются на стволе…



… и руководитель Save the Redwoods Пол Ринггольд твёрдо намерен реформировать методы лесных хозяйств. По его словам, один из лучших методов — это бороться с огнём при помощи огня. Как говорится, клин клином вышибают. Эксперты утверждают, что так называемый управляемый огонь уменьшит количество горючих материалов, которые в противном случае накапливаются в подлеске.



ПОЛ РИНГГОЛЬД: Я считаю, это крайне важно.



Но для этого потребуется дополнительное финансирование и радикальная перемена в общественном мнении касательно огня.



СТИВ ПАТТЕРСОН: Будет ли когда-нибудь этот парк выглядеть и ощущаться прежним?



КРИС СПОРЕР: Боюсь, он уже не будет таким, каким мы его помним. Отчасти разница будет в виде и ощущении от деревьев в лесу, отчасти в наших представлениях об этом парке…



Создать новые отношения с огнём, чтобы наши самые любимые природные заповедники могли сохраниться для будущих поколений.



Стив Паттерсон, NBC News, Санта-Круз, Калифорния.



Дата выхода в эфир 30 мая 2021 года.