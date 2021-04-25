NBC News: изменение климата породило в США новый вид иммиграции

В США люди стали замечать изменение климата и последствия этого процесса: усиление ураганов и торнадо, более жёсткие погодные условия. Это вынуждает их переезжать в районы с более мягким климатом, что ведёт к глубоким социальным переменам, передаёт NBC News.

Бутам нравится жить в Эшвилле — здесь отличная культурная жизнь, пивоварни и хорошее расположение. Это разительно отличается от их прошлого места жительства на побережье Джорджии.

МЕЛИСА БУТ, жительница Эшвилла: Мы стали видеть сигналы, что, видимо, пора было переезжать.

Дело в том, что Мелисса Бут — научный сотрудник, и она стала замечать, что погодные условия становятся хуже, ураганы сильнее, а уровень моря выше.

ХЭЛЛИ ДЖЕКСОН, корреспондент NBC News: Изменение климата было единственной причиной, почему вы решили переехать?

МЕЛИСА БУТ: Я бы сказала, что это самая большая причина.

ХЭЛЛИ ДЖЕКСОН: Почему вы решили переехать именно в Эшвилл?

МЕЛИСА БУТ: Здесь много пресной воды, и она всегда будет. Здесь нет сильных ураганов, торнадо, очень плохой погоды.

ХЭЛЛИ ДЖЕКСОН: Конечно, у Эшвилла нет иммунитета к изменению климата. Но, как говорят эксперты, отчасти из-за его расположения высоко посреди гор Голубого хребта, погода здесь не столь радикальная.

Эшвилл не один такой. По подсчётам, за последние пять лет около пяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за природных катастроф, вызванных изменением климата. Будь то люди вынуждены уезжать или сами решают на это пойти, куда они могут отправиться? По словам экспертов по климату, это может быть направление вглубь страны и выше в горы, в безопасные районы подальше от побережья и жары. То есть в Дулут, Толедо, Мэдисон, Баффало.

ДЖЕСС КИНАН, школа архитектуры в Университете Тулейна: Эти города готовы к «климигрантам», как мы их называем, — климатическим иммигрантам. Им нужны инвестиции разного рода для строительства доступных домов, развития транспорта, развития экономики.

В этом есть ещё одна проблема. Чем больше людей, тем больше им нужно инфраструктуры. По словам мэра Эшвилла, нужно в большей степени брать в расчёт изменение городской среды из-за климата.

ЭСТЕР МАНХЕЙМЕР, мэр Эшвилла, штат Северная Каролина: Будем ли мы сохранять этот район для тех людей, что здесь живут, или же мы создадим сообщество для тех, кто собирается приехать. Нам нужно сделать так, чтобы у всех были возможности, учитывая, что город растёт и меняется.

Меняющийся климат меняет и сообщества людей.

Хэлли Джексон, NBC News, Эшвилл, штат Северная Каролина.



Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 года.