Премьер Дании: переговоры по климату нужно вести вне зависимости от любых геополитических трений

Отвечая на вопрос о переговорах с Россией и Китаем, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что международные усилия по борьбе с климатическими изменениями необходимо обсуждать отдельно и не поднимать там же разногласия из других сфер, пишет Bloomberg. Политик уверена, что, отставив в сторону трения, страны могут работать вместе ради глобальной цели по сокращению углеродных выбросов.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что международные усилия по сокращению углеродных выбросов должны продвигаться вперёд, вне зависимости от геополитической напряжённости и прочих разногласий между отдельными странами, сообщает Bloomberg.

«Если пытаться поднимать все прочие темы за тем же столом переговоров, не думаю, что мы достигнем того, что нужно достичь на глобальном уровне. Мы запросто можем иметь разногласия в любых сферах — на этом, полагаю, строится и Парижское соглашение, — но при этом всё равно прийти к договорённостям по климату и работать вместе над сокращением углеродных выбросов», — отметила Фредериксен в интервью в среду 21 апреля, отвечая на вопрос о переговорах с Россией и Китаем.

Как обращает внимание ресурс, датский премьер выступила со своими заявлениями накануне климатического саммита президента США Джо Байдена. Мероприятие стартует 22 апреля в День Земли. Примечательно, что в среду в своём ежегодном послании к Федеральному собранию российский президент Владимир Путин также отметил необходимость модернизации в его стране с целью сокращения углеродных выбросов. А тем временем 40 тыс. российских солдат направились к границе с Украиной, пишет Bloomberg.

За прошедшую неделю и США, и Китай, и Россия, и ЕС анонсировали новые цели в борьбе с климатическими изменениями.

По словам портала, по приглашению американской стороны на саммите Дания должна будет поделиться своим взглядом на решение глобальной проблемы, перспективу отказа от ископаемых углеводородов и последствия таких изменений. «Если последствием масштабных планов по борьбе с климатическими изменениями станут безработица, социальное неравенство и раскол среди населения, мы потеряем столько же, сколько приобретём. Нам необходимо стоять на том, чтобы учитывались оба аспекта и чтобы проблема решалась взвешенно и рационально — не только для окружающей среды и климата, но и в отношении сплочённости общества», — прокомментировала Фредериксен.

Bloomberg напоминает, что в последние месяцы Дания сама приняла ряд важных решений на пути к реализации своей амбициозной цели по сокращению углеродных выбросов на 70% к 2030 году. Копенгаген решил к 2050 году положить конец добыче нефти на территории страны и объявил о строительстве искусственного острова площадью 120 м² для расширения системы ветряных электростанций морского базирования.

Процесс перехода от углеводородной к более зелёной энергетике длится в Дании уже на протяжении более 50 лет. В 70-е Копенгаген начал активно инвестировать в ветроэлектростанции.

В своём интервью Фредериксен указала на важность создания новых рабочих мест в рамках государственных климатических инициатив. В пример политик привела датский город Эсбьерг, расположенный на западном побережье страны. Если раньше большая часть рабочей силы там была задействована в нефтяной промышленности, то сейчас ей на смену пришли ветряные электростанции.

По мнению Bloomberg, несмотря на призывы Фредериксен, переговорам на американском климатическом саммите всё равно могут помешать трения между некоторыми странами. Так, США недавно ввели новые санкции в отношении Москвы — за её предполагаемое вмешательство в прошлогодние президентские выборы, а также в отношении европейских компаний, участвующих в проекте «Северный поток — 2», который проложит газопровод из России через Балтийское море в Германию.

Фредериксен повторила, что датское правительство выступает против трубопровода, который, как некоторые опасаются, усилит зависимость ЕС от российских энергоресурсов. При этом премьер добавила, что этот вопрос следует рассматривать отдельно от обсуждений по сокращению загрязнения.