Spiegel: Дания намерена установить квоты на «незападное» население

МВД Дании стремится избежать появления в стране религиозного и культурного «параллельного общества». Для этого оно представило радикальный план, чтобы избавиться от территорий, известных как гетто, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. Согласно новому законопроекту, в городских районах должно проживать не более 30% граждан «незападного» происхождения.

Министерство внутренних дел Дании предложило радикальный план, сообщает немецкий журнал Der Spiegel. В стране хотят ввести квоту на «незападное» население.

Дания заявила, что намерена установить максимальный уровень для жителей «незападного» происхождения. Согласно новому законопроекту, в течение десяти лет в городских районах должна действовать квота в 30%.

Министр внутренних дел страны Кааре Дибвад Бек считает, что слишком большое число иностранцев «незападного» происхождения «повысят риск возникновения религиозного и культурного параллельного общества».

Понятие «гетто» министерство в своём новом законопроекте больше открыто не употребляет. Это слово «вводит в заблуждение» и «отвлекает от работы, которую необходимо проделать в этих местах», отметил министр. Ожидается, что закон можно будет принять после его обсуждения.

До сих пор в Дании ежегодно выпускался список так называемых территорий гетто. Таковыми считались кварталы с более чем тысячей жителей, более половины которых были «незападного» происхождения и соответствовали двум из четырёх критериев: насчитывали более 40% безработных, более 60% людей без высшего образования в возрасте 39—50 лет, с уровнем преступности в три раза выше, чем в среднем по стране, и с доходом жителей, более чем на 55% отстающим от среднего уровня по региону.

Сейчас под это урегулирование попадают 15 районов, ещё 25 Министерство внутренних дел Дании классифицирует как находящиеся под угрозой. Помимо всего прочего, преступления, совершённые в городских районах из списка, могут более жёстко преследоваться по закону. Также там обязателен присмотр за детьми в возрасте от года. В случае невыполнения этого обязательства родители лишаются государственных надбавок.

Как отмечает немецкий журнал, Дания на протяжении ряда лет следует наиболее жёсткой миграционной политике в Европе. Ситуация не изменилась и с приходом к власти премьер-министра из лагеря социал-демократов Метте Фредериксен в июне 2019 года.

Около 14% населения Дании составляют либо мигранты, либо граждане с миграционным прошлым. Это немного по сравнению с Германией, где примерно каждый четвёртый — приезжий из-за рубежа или по меньшей мере имеет одного из родителей родом из другой страны, заключает Der Spiegel.