WT: трети американцев жаль даже доллара в поддержку климатического курса Байдена

Опросы показывают, что около трети американцев не готовы потратить ни одного доллара на борьбу с изменениями климата, хотя планы нового президента США Джо Байдена в этой сфере предусматривают расходы на общую сумму до $1,7 трлн. В то же время примерно две трети жителей США заявили, что они в той или иной степени обеспокоены из-за глобальных климатических изменений, сообщает The Washington Times.

Новый президент США Джо Байден заявил, что планирует потратить более полутора триллионов долларов на борьбу с изменениями климата. Однако опросы показывают, что далеко не все рядовые американцы разделяют это стремление, пишет The Washington Times.



Согласно результатам опроса 1200 зарегистрированных американских избирателей, которые опубликовал Институт конкурентного предпринимательства, более трети американцев вообще не готовы потратить ни одного доллара из собственных сбережений ради того, чтобы сократить негативное воздействие климатических изменений. Такую точку зрения высказали около 35% опрошенных, сообщается в статье.



Ещё 15% респондентов заявили, что согласны потратить на эти цели не более $10 за месяц. И лишь 6% опрошенных допустили возможные расходы в пределах $20 ради защиты климата, пишет The Washington Times. Кроме того, готовность потратить в сумме от $900 до $1000 выразили около 1% американцев.



Похожие результаты наблюдались и в ходе предыдущих исследований, говорится в статье. Однако похоже, что сейчас ситуация даже ухудшилась. В частности, во время опроса на аналогичную тему в 2019 году около 57% американцев заявили, что они готовы потратить один доллар в месяц ради борьбы с изменениями климата. Но при этом лишь 28% подтвердили, что согласны расходовать на это до $10, сообщает The Washington Times.



По мнению директора американского Центра энергетики и окружающей среды при Институте конкурентного предпринимательства Майрона Эбелла, подобные данные лишний раз показывают, что американцы не хотят платить за «антиэнергетическую политику левых». Чем больше подробностей люди узнают о программе, подготовленной новой администрацией под руководством Джо Байдена и Камалы Харрис, тем меньше они поддерживают идею о том, чтобы триллионы долларов из карманов налогоплательщиков были потрачены «на отсутствие измеримых выгод», подчеркнул Эбелл.



Причём такое «экономное» отношение к проблеме глобального потепления было зафиксировано среди американских избирателей даже на фоне того, что 67% респондентов заявили о своей обеспокоенности в связи с изменениями климата, отмечает The Washington Times.



Во время своей предвыборной кампании в 2020 году Байден обнародовал климатический план на общую сумму $1,7 трлн, напоминает автор. В частности, его план предусматривает сокращение выбросов на 50% к 2030 году (по сравнению с уровнем 2005 года), а также достижение «нулевых выбросов» к 2050 году.



После инаугурации новый президент США уже огласил ряд мер в этой сфере, включая план по реорганизации инфраструктуры стоимостью около $2 трлн. В частности, в рамках плана Байдена планируется выделить $174 млрд на внедрение электромобилей, ещё $100 млрд на поэтапный отказ от ископаемого топлива, а также $10 млрд на новую инициативу по созданию в США Гражданского климатического корпуса, прзванного защищать природу и восстанавливать экологическое разнообразие в США.



Большинство участников недавнего опроса позитивно охарактеризовали действия Байдена на посту президента — его работу одобряют 55% респондентов. В то же время 53% американцев заявили, что проблемы климата не были для них решающим фактором во время голосования на президентских выборах 2020 года, отмечается в статье.



Что касается общего курса развития, здесь мнения американских избирателей тоже разделились: 50% заявили, что страна под руководством Байдена движется в верном направлении, в то время как 48% считают, что Америка сбилась с пути, пишет The Washington Times.



Глава Института конкурентного предпринимательства Кент Лассман предупреждает, что многие американцы вряд ли захотят идти на ощутимые жертвы в плане финансов ради достижения таких амбициозных целей новой администрации. По его мнению, политикам не стоит удивляться, что новые дорогостоящие меры поддерживают далеко не все избиратели — особенно если учесть, что им и так часто приходится внезапно платить больше за газ, топливо и коммунальные услуги из-за сбоев в электросети или недавнего инцидента с трубопроводом.



Данные последних опросов должны стать для американских властей уроком, к которому уже пора прислушаться, уверен Лассман. «Американцы осознают, что в настоящий момент нам необходима такая политика, которая бы снижала нормативные барьеры для повышения экономической устойчивости и позволяла сформировать пространство для стабильного восстановления», — заключил он в интервью The Washington Times.