WT: «вернём себе Америку» — Майк Пенс призвал сограждан объединиться против «радикальной повестки» Байдена

Администрация Джо Байдена пытается перечеркнуть все экономические и политические достижения предшественников. Более того, новое правительство продвигает идеи, идущие вразрез с традиционными ценностями, пишет в статье для The Washington Times бывший вице-президент США Майк Пенс. По его мнению, все свободолюбивые американцы должны объединиться в противовес «крайне левому» курсу Белого дома.

За четыре года администрация Трампа сделала многое для своей страны. Она добилась «самого низкого уровня безработицы, самых высоких доходов населения, максимального производства энергии, самых выгодных торговых сделок, границы стали самими безопасными, а армия — самой сильной в истории страны», — пишет на страницах The Washington Times бывший вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, правительству 45-го президента удалось возродить американскую экономику, а также создать семь миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест за счёт снижения налогов и отмены нормативных требований. Кроме того, они «привлекли к ответственности Китай за годы торговых злоупотреблений».

Администрация Трампа также отстаивала традиционные ценности. Она назначила почти 300 консерваторов в федеральные суды, с самого первого дня работы защищала свободу вероисповедания и боролась с регулированием рождаемости по всей Америке, подчёркивает Пенс.

«Но как же изменились времена! Всего за 100 дней администрация Байдена-Харрис запустила лавину либеральных инициатив, угрожающих уничтожить весь тот прогресс, которого мы достигли на пути к более безопасной, процветающей и защищённой Америке», — сетует политик.

Белый дом намерен потратить триллионы долларов на расширение роли федерального правительства во всех сферах жизни простых американцев, буквально от колыбели до могилы. Вдобавок они используют законопроект об инфраструктуре для продвижения «радикальной зелёной повестки», убеждён Пенс.

Администрация Байдена планирует сократить запланированное увеличение военных расходов и принять самое крупное повышение налогов за 50 лет. Она прекратила строительство стены Трампа и отменила политику, которая сократила нелегальную иммиграцию на американо-мексиканской границе на 90%, тем самым спровоцировав худший пограничный кризис в истории страны, обращает внимание автор статьи.

На его взгляд, новые власти США «капитулировали» перед международными бюрократами: они вновь присоединились к Парижскому климатическому соглашению и обдумывают возвращение к ядерной сделке с Ираном. Они поддерживают контроль над оружием и подпевают «прогрессивному» хору, обвиняющему правоохранительные органы Америки в системном расизме.

«Знаете, я не думаю, что смогу сказать это лучше, чем сенатор Тим Скотт: «Храбрые полицейские и темнокожие сообщества не противники, мы семья». И позвольте мне присоединиться к Тиму Скотту, чтобы, как вице-президенту, исколесившему наше государство от побережья до побережья, сказать от всего сердца: Америка — не расистская страна», — отмечает Пенс.

По его мнению, демократы настолько заняты продвижением своей либеральной повестки, что иногда создаётся ощущение: их «левая рука не знает, что делает крайняя левая». Ведь за последние 100 дней президентства Байдена они значительно усилили войну с традиционными ценностями: упразднили созданную Трампом «Комиссию 1776», продвигающую патриотическое образование, разрешили преподавание критической теории рас в федеральных агентствах и государственных школах и восстановили финансирование организации Planned Parenthood of America, которая занимается регулированием рождаемости.

«Я имею в виду, что в 2020 году американский народ не голосовал за эту повестку. Они не голосовали за левых радикалов. И пришло время свободолюбивым американцам выступить против крайне левой программы администрации Байдена-Харрис и сказать: «Хватит — значит хватит!» — призывает Пенс.

«Пришло время объединиться для реализации позитивной повестки, основанной на наших высших идеалах, и вернуть себе Америку. И я не сомневаюсь, что у нас есть выигрышная повестка. В её основе американские ценности и наша уверенность в американском народе», — считает бывший вице-президент.

«Первая поправка, свобода слова и вероисповедания. Вторая поправка, право хранить и носить оружие. Десятая поправка, ограничивающая правительство и позволяющая штатам управлять наиболее важными для наших семей вопросами. И именно наше движение, действующее согласно принципам Десятой поправки, привело к борьбе за предоставление родителям права выбирать, в какой школе учатся их дети: в государственной, частной, приходской или домашней», — продолжает он.

«Выборы — это ответственность отдельного штата. Так эту систему задумывали составители нашей Конституции. Мы должны отвергнуть любые попытки демократов национализировать наши выборы, о чём накануне говорил президент Байден. Нам необходимо защищать реформы на уровне штата, поддерживать идентификацию избирателей и ежедневно работать над восстановлением доверия каждого американца к голосованиям», — полагает политик.

«И с нашей повесткой и нашим движением мы всегда будем поддерживать мужчин и женщин, которые служат в тонкой синей линии правоохранительных органов. Мы предоставим им ресурсы для обучения, а также всегда будем защищать право американцев хранить и носить оружие в соответствии со второй поправкой», — обещает Пенс.

«Мы будем защищать религиозную свободу и святость жизни. И именно наше движение будет авангардом свободы слова, — подчёркивает политик. — Движение, которое бережно относится к нашему наследию, нашей истории и нашему неуклонному следованию к более совершенному союзу».

«Мы будем отстаивать право каждого американца любой веры жить, работать, говорить и поклоняться в соответствии с велениями сердца. Мы отвергнем критическую расовую теорию в наших школах, в наших государственных университетах и отменим культуру отмены, где бы она ни возникла», — утверждает бывший вице-президент.

«Это программа, которая победит и вернёт нам Америку. И это позитивная повестка в эти времена раскола, которую каждый из нас должен донести до наших соседей и друзей», — заключает Майк Пенс.