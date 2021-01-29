Безработный и бездомный — Business Insider обнаружил, что Пенсу негде жить

Покинув резиденцию вице-президента, Майк Пенс собирается перебраться в родной штат Индиана. Однако, как сообщает Business Insider, своего дома у политика нет. По словам республиканцев, близких к семье Пенса, бывший вице-президент США с супругой сейчас, вероятно, живёт у кого-то в гостях или в губернаторском коттедже и рассматривает предложения по трудоустройству.

Бывший вице-президент США Майк Пенс недавно вернулся в родной штат Индиана. «Лучше дома места нет», — заявил политик на одной из встреч с земляками. Впрочем, внимательные наблюдатели могут отметить: где именно будет новый «дом», экс-вице-президент не сказал, пишет Business Insider.

«У него нет дома, ему жить негде», — рассказал изданию про Пенса один из советников бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Этот советник — один из десятка республиканцев, близких к непосредственному окружению Пенса, которые переживают, что высокопоставленный политик оказался и без дома, и без работы.

Некоторые источники полагают, что сейчас бывший вице-президент живёт у кого-то в гостях — возможно, у своего брата. Другие утверждают, что Пенс с супругой поселились в небольшом коттедже для отдыха, принадлежащем губернатору Индианы. Единственное, что можно сказать с уверенностью, — когда политик покинул официальную резиденцию вице-президента в Военно-морской обсерватории в Вашингтоне, собственного жилья у него не было.

По данным Business Insider, у четы Пенсов уже на протяжении по меньшей мере десяти лет нет своего дома как такового. Паре часто пришлось переезжать, в особенности после того, как в конце 90-х Пенс решил закончить карьеру обозревателя на радио и начать свой путь в политике. У семьи был небольшой дом в Эдинбурге, штат Индиана, который она купила в 1999 году, когда Пенс баллотировался в конгресс. Но впоследствии, как предполагает издание, этот дом был продан, хотя и неясно когда. Судя по финансовым декларациям, которые политик подавал, занимая пост вице-президента, никакой недвижимости у него нет.

Как рассказал газете один из помощников Пенса, в ближайшие шесть месяцев семья собирается жить между Вашингтоном и Индианой, прежде чем окончательно переехать в родной штат. Однако, где именно в Индиане будет базироваться Пенс, источник говорить не стал.

Примечательно, что в ходе выборов тогда ещё президент и вице-президент, Трамп и Пенс, голосовали по почте. В качестве своего домашнего адреса глава Белого дома указал свою частную резиденцию во Флориде, а Пенс — особняк губернатора Индианы, которым он являлся четыре года назад.

Республиканцы из Индианы шутят, что последние восемь лет экс-вице-президент активно пользовался государственным жилым фондом. Он получил бесплатное жильё, будучи губернатором, а затем и вице-президентом. Как известно, с финансами у Пенсов не всегда всё было гладко. Комитет, который собрал Трамп для рассмотрения кандидатуры своего потенциального вице-президента четыре года назад, обратил внимание: Пенсы никогда не были богаты и даже имели денежные трудности в прошлом. Так, однажды чета потеряла $1 млн из-за неудачных инвестиций и впоследствии ещё $700 тыс., когда семейная нефтяная компания, которой руководил старший брат политика, обанкротилась.

Когда Пенс переехал в Вашингтон ради должности вице-президента, Трамп выделил ему деньги. Незадолго до инаугурации в 2017 году команда избранного лидера дала $750 тыс. благотворительному фонду, который управляет резиденцией вице-президента. Бывший советник избирательного штаба Трампа утверждает, что эти деньги пошли на текущие расходы четы Пенсов, однако, по словам советника самого Пенса, на средства была закуплена новая мебель для резиденции, потому что предшественник Джо Байден уехал из неё со своей мебелью.

Помимо вопроса с жильём, чете Пенсов в ближайшее время предстоит сделать ещё ряд других важных решений, добавляет журнал. Среди прочего им придётся искать работу, пока они будут определяться, хотят ли они делать ставку на президентские выборы 2024 года. Бывшему вице-президенту уже сделали предложение возглавить консервативные вузы, такие как Колледж Хилсдейл в штате Мичиган и Университет Либерти в Вирджинии. Можно считать, что в последнем Пенсу, скорее всего, предложат хорошую зарплату — бывший глава вуза Джерри Фолуэлл получал более $1 млн в год. Кроме того, такая работа укрепит положение политика среди евангельских христиан.

Республиканцы, с которыми пообщался Business Insider, также отметили, что Пенс, возможно, скрывает сейчас своё место жительства из-за череды угроз, с которыми он столкнулся три недели назад. Некоторые сторонники Трампа, участвовавшие в штурме Капитолия, изъявили желание расправиться с вице-президентом, если он не поддержит лидера в попытке опровергнуть результаты голосования. Из-за этого Пенс ещё шесть месяцев будет находиться под защитой Секретной службы. «Имеет смысл. Его хотели повесить в Капитолии», — прокомментировал один республиканец из Индианы.

Как утверждают советники Трампа, экс-президент практически перестал общаться с Пенсом, после того как последний «решил встать на сторону Конституции», а не лидера. Крайне правые активисты по-прежнему винят бывшего вице-президента за то, что тот не помог Трампу. Учитывая, что многие республиканцы продолжают поддерживать экс-президента и настаивают, что демократы украли эти выборы, собеседники Business Insider поделились, что они не уверены относительно будущего Пенса в партии.