WION: климатическая катастрофа — глобальное потепление повинно в трети смертей от аномальной жары

Треть смертей от последствий аномальной жары самым непосредственным образом связана с глобальным потеплением, передаёт WION со ссылкой на данные нового масштабного исследования. При этом, по словам учёных, эти смерти — лишь малая толика того влияния, которое может оказать глобальное потепление, особенно когда оно накладывается на другие природные катаклизмы.

Температура по всему миру растёт — и это лишь одно из последствий глобального потепления для населения, которое стало важной темой для обсуждения. По данным нового исследования, треть смертей из-за жары имеет непосредственное отношение к глобальному потеплению. В рамках нового исследования, проведённого силами 70 экспертов со всего мира, была вынесена оценка последствий климатической катастрофы для здоровья людей. Соответствующие выкладки были опубликованы в журнале Nature Climate Change, и они поражают.

Речь идёт о данных из 732 районов в 43 странах со всех населённых континентов. Само исследование продолжалось с 1998-го по 2018 год. Выводы шокируют: в среднем 37% всех смертей, имеющих отношение к жаре, могут быть непосредственно связаны с глобальным потеплением. Но это ещё не всё, так как, по словам учёных, если это исследование расширить до мирового масштаба, то речь в сумме будет идти о 100 тысячах смертей.

Данные варьируются от одной страны к другой; во многом это обуславливается тем, что жара, вызванная глобальным потеплением, куда чаще случается в городах Южной Америки. (Научный сотрудник Бернского университета. — ИноТВ) Виседо-Кабрера указала на то, что горячими точками в плане смертей, связанных с глобальным потеплением, также являются Южная Европа и Южная Азия. Исследователи выяснили, что Сан-Паулу в Бразилии — это место с рекордным количеством смертей от последствий жары, вызванной глобальным потеплением. Средний показатель составил 239 смертей в год.

Что же касается развитых стран вроде США, то там с глобальным потеплением могут быть связаны около 35% смертей от жары. Если верить данным анализа Института показателей и оценки здоровья, которые были опубликованы в журнале The Lancet, то всего за 2019 год от жары умерло 300 тысяч человек. Более трети из этих смертей пришлось на Индию. Четыре наиболее пострадавшие от жары страны находятся в Южной Америке и Центральной Африке.

Шокирует то, что процент смертей от жары, имеющей отношение к глобальному потеплению, оказался на 60% или даже больше выше в Бразилии, Перу, Колумбии, Кувейте и Филиппинах. Рост смертности исследователи связали с периодами необычайной жары и уровнем влажности. Ещё один фактор, который учитывался ходе исследования, — это способность населения адаптироваться к более высоким температурам. Таким образом, даже зажиточные страны уязвимы перед этой угрозой.

Например, в 2003 году сильная жара в Западной Европе унесла 70 тысяч жизней. Учёные неустанно повторяют, что глобальное потепление — это дело не какого-то отдалённого будущего. По их словам, подобная смертность — это лишь малая толика общего воздействия глобального потепления. При этом глобальное потепление накладывается на другие погодные катаклизмы, что ведёт к ещё большему количеству смертей. Речь, например, идёт о штормах, наводнениях и периодах засухи. По мере роста температуры количество смертей от жары будет увеличиваться по экспоненте.

Дата выхода в эфир 01 июня 2021 года.