Das Erste: Европейский суд признал Германию виновной в чрезмерном загрязнении воздуха

Европейский суд постановил, что в течение многих лет Германия предпринимала недостаточно усилий для снижения уровня выбросов оксидов азота в городах и тем самым нарушала законодательство ЕС, передаёт Das Erste. В случае дальнейших нарушений Еврокомиссия грозит выдвинуть новые требования к дизельным автомобилям и наложить штрафы, поскольку у правительства было «достаточно последних шансов».

Согласно постановлению Европейского суда, в течение многих лет Германия предпринимала недостаточно усилий для снижения уровня выбросов оксидов азота в городах, тем самым нарушая европейское законодательство. Судьи в Люксембурге удовлетворили иск против ФРГ, поданный Еврокомиссией. С 2010 по 2016 год предельные значения выбросов «систематически и постоянно» превышались в 26 городах, сообщает Das Erste.

Как отмечает автор статьи, решение суда не предполагает прямых штрафов или санкций. Однако не исключено, что Еврокомиссия выдвинет новые требования, например, для дизельных автомобилей. Кроме того, в случае, если Европейский суд сочтёт, что Германия продолжает нарушать законодательство ЕС и по-прежнему не соблюдает предельные значения выбросов оксидов азота, Еврокомиссия сможет наложить штрафы. Однако для этого Европейскому суду потребуется начать новую процедуру.

В 2018 году Еврокомиссия обратилась в Европейский суд, поскольку Германия систематически нарушала Директиву по качеству атмосферного воздуха и чистого воздуха для Европы. Суд постановил, что такие эксцессы должны быть прекращены как можно скорее. По мнению Еврокомиссии, в течение нескольких лет у Германии было «достаточно последних шансов».

Однако, по данным Das Erste, в последнее время качество воздуха в городах Германии заметно улучшилось. В феврале Федеральное ведомство по охране окружающей среды сообщило, что в 2020 году значительное превышение предельных значений оксидов азота наблюдались менее чем в десяти городах Германии, среди которых, в частности, Мюнхен и Гамбург. В 2019 году в списке значилось 25 городов.

Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe назвала решение суда провалом правительства ФРГ. Глава организации Юрген Реш заявил: «Вступившее в силу решение Европейского суда в отношении федерального правительства — это звонкая пощечина лоббистам дизельного топлива».

В своём заявлении федеральный министр окружающей среды Свенья Шульце в основном говорила о достигнутых с 2016 года успехах. «Мы многого достигли в области качества воздуха за последние годы», — пояснила Шульце. По её словам, значительный вклад внесла программа правительства «Чистый воздух» стоимостью €1,5 млрд. Она также указала на судебные решения или процессы против других стран ЕС по тому же вопросу.

В Объединении германской автомобильной промышленности подчеркнули: «Проникновение на рынок автомобилей, отвечающих самым современным стандартам выбросов, и развитие электромобилей приведёт к дальнейшему сокращению выбросов оксидов азота».

Оксиды азота оказывают губительное действие на слизистые оболочки дыхательных путей и лёгких. При превышении допустимых норм выбросов у людей, страдающих хроническими заболеваниями, часто возникают острый кашель, затруднённое дыхание и покраснение глаз, пишет Das Erste.