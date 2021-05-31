France 3: пожар на контейнеровозе у Шри-Ланки привёл к экологической катастрофе

После возгорания на контейнеровозе у берегов Шри-Ланки в воду попали токсичные продукты, которые угрожают животному разнообразию региона, сообщает France 3. Военные и волонтёры из различных природоохранных организаций пытаются очистить пляжи, а в зоне около корабля запрещён вылов рыбы — это сильно ударило по благосостоянию местных жителей, большая часть которых занимается рыболовством.

Когда-то бирюзовая, сейчас вода стала сероватой, мутной из-за пластиковых гранул, которые обрушиваются на берег. Это худшее загрязнение пляжей в истории Шри-Ланки. Токсичные продукты всё приносит на побережье. Военные и волонтёры сменяют друг друга, чтобы попытаться очистить пляжи.

ДАРШАНИ ЛАХАНДАПУРА, председатель Управления по загрязнению морской среды (MEPA): Мы выявили десять сильно загрязнённых зон и мы задействовали 975 человек, но есть множество других зон, куда мы должны отправить команды для очистки.

Потому что время не терпит: по словам учёных, под угрозой находится всё многообразие живой природы, а последствия могут продолжаться десяток лет.

ЖАКИ БОННЕМАН, глава ассоциации по защите окружающей среды «Робин Гуд»: Морские черепахи, рыбы, морские млекопитающие, ракообразные, морские огурцы, которые обеспечивают продовольственную безопасность Шри-Ланки, в любом случае пострадают.

Причиной этой экологической катастрофы стал этот контейнеровоз, который горел в течение десяти дней. Огонь был потушен, однако корабль остаётся повреждённым. Существует риск, что многочисленные токсичные продукты могут попасть в море. Вследствие этого десятки судов остаются у причала, потому что на территории в 80 км запрещено ловить рыбу. Это катастрофа для местной экономики.

СУДЖЕЕВА АТУКХОРАЛ, пастор: Большинство жителей деревни — рыбаки, так что эта трагическая ситуация повлияла на всё (местное. — ИноТВ) население.

Власти начали расследование, чтобы попытаться определить причину возгорания.