NTD: из-за мусора в высокогорных озёрах Боливии уже не видно воды

В боливийском озере Уру-Уру скопилось столько пластикового мусора, который приносят впадающие в него реки, что под его слоем уже не видно воды. Причём от этой проблемы страдают многие водоёмы Боливии. Даже знаменитое озеро Титикака уже утопает в отходах из-за городов, растущих на его берегах, передаёт NTD.

В боливийском озере Уру-Уру сегодня больше пластика, чем воды. На его поверхности одни бутылки, судочки, контейнеры для еды, игрушки и прочий мусор — это результат многих лет загрязнения.

Теперь же активисты и волонтёры взялись за очистку водоёма. Приехали помощники и из других стран.



АЛЕКС ДРЕССАР, волонтёр из Франции: Позор, что здесь столько мусора. Он скапливался много лет — возможно, десятилетия. Теперь нужно подумать о будущем. Давайте его очистим! А также сделаем так, чтобы не пришлось очищать его снова.



Озеро находится на высоте 3686 метров над уровнем моря на западе Боливии. В 2016 году из-за засухи оно почти обмелело. При этом реки, которые в него впадают, за много лет принесли в озеро тонны отходов.



МАГАЛИ УАРАЧИ, волонтёр из Боливии: Мы находимся на мусорной свалке, которая появилась из-за нас. Я на озере — но это озеро из пластика.



Это не единственное высокогорное озеро Боливии, которое в плачевном состоянии. Так, знаменитое озеро Титикака также утопает в отходах из-за растущих городов на его берегах.



А Поопо, некогда второе крупнейшее озеро Боливии, в 2016 году полностью пересохло. Уру-Уру может ждать та же участь.



ЛИМБЕРТ САНЧЕС, инженер-эколог: Площадь нашего озера Уру-Уру была 214 квадратных километров. Сегодня поверхность воды сократилась до 30 квадратных километров. Уровень воды в озере снизился до 25-30 процентов от первоначального, из-за этого мы видим только иссушенную долину.



Вода в Уру-Уру также загрязнена из-за работы местных промышленных предприятий и горной добычи.



Дата выхода в эфир 12 апреля 2021 года.