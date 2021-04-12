NTD: из-за мусора в высокогорных озёрах Боливии уже не видно воды

В боливийском озере Уру-Уру скопилось столько пластикового мусора, который приносят впадающие в него реки, что под его слоем уже не видно воды. Причём от этой проблемы страдают многие водоёмы Боливии. Даже знаменитое озеро Титикака уже утопает в отходах из-за городов, растущих на его берегах, передаёт NTD.
В боливийском озере Уру-Уру сегодня больше пластика, чем воды. На его поверхности одни бутылки, судочки, контейнеры для еды, игрушки и прочий мусор — это результат многих лет загрязнения.
Теперь же активисты и волонтёры взялись за очистку водоёма. Приехали помощники и из других стран.
АЛЕКС ДРЕССАР, волонтёр из Франции: Позор, что здесь столько мусора. Он скапливался много лет — возможно, десятилетия. Теперь нужно подумать о будущем. Давайте его очистим! А также сделаем так, чтобы не пришлось очищать его снова.
Озеро находится на высоте 3686 метров над уровнем моря на западе Боливии. В 2016 году из-за засухи оно почти обмелело. При этом реки, которые в него впадают, за много лет принесли в озеро тонны отходов.
МАГАЛИ УАРАЧИ, волонтёр из Боливии: Мы находимся на мусорной свалке, которая появилась из-за нас. Я на озере — но это озеро из пластика.
Это не единственное высокогорное озеро Боливии, которое в плачевном состоянии. Так, знаменитое озеро Титикака также утопает в отходах из-за растущих городов на его берегах.
А Поопо, некогда второе крупнейшее озеро Боливии, в 2016 году полностью пересохло. Уру-Уру может ждать та же участь.
ЛИМБЕРТ САНЧЕС, инженер-эколог: Площадь нашего озера Уру-Уру была 214 квадратных километров. Сегодня поверхность воды сократилась до 30 квадратных километров. Уровень воды в озере снизился до 25-30 процентов от первоначального, из-за этого мы видим только иссушенную долину.
Вода в Уру-Уру также загрязнена из-за работы местных промышленных предприятий и горной добычи.
Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полёты в Турцию и приостановки авиасообщения с Танзанией. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.
Президент России Владимир Путин по случаю Дня космонавтики выступил с предложением об увеличении должностного оклада на 50% тем, кто слетал в космос, а также на 70% тем, кто готовится стать космонавтом.
Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что воспитанники команды его клиента в ближайшем будущем будут доминировать в различных промоушенах по смешанным единоборствам.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение России по ограничению авиасообщения с Турцией не связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в республику, причиной стала эпидемиологическая ситуация.
В России на данный момент выявлено 193 случая заболевания мутировавшими штаммами коронавируса, из которых 128 относятся к так называемому британскому штамму COVID-19. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют в мае и июне провести инспекцию производства вакцины от коронавируса «Спутник V», следует из плана ВОЗ по оценке безопасности препаратов против COVID-19.
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев прокомментировал идею введения новых поправок в правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
Тегеран в ответ на санкции Евросоюза приостанавливает сотрудничество с ЕС по правам человека, борьбе с терроризмом и наркотиками, а также по вопросу беженцев. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.
Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит эпизод с появлением начальника команды «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:0) в случае соответствующего обращения.
Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 принял решение приостановить авиасообщение с Танзанией с 15 апреля. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев выступил со словами поддержки в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме, который подвергся оскорблениям со стороны фанатов соперника во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» (2:0).
Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков прокомментировал идею введения новых поправок в правила дорожного движения, которые предусматривают штрафы за вождение на летней или зимней резине вне сезона.
Полноправное членство Союза биатлонистов России (СБР) в Международном союзе биатлонистов (IBU) будет восстановлено лишь после того, когда Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет признано соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).