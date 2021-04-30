Deutschlandfunk: Германия должна превратиться в страну велосипедистов

В соответствии с планами министра транспорта Андреаса Шойера, Германия должна стать страной велосипедистов. Как сообщает Deutschlandfunk, для этого планируется активно развивать инфраструктуру и увеличивать количество велодорожек по всей стране. Проект обойдётся немецкому правительству примерно в €1,5 млрд, зато он поможет Германии сократить выбросы углекислого газа примерно на 4 млн тонн.

Министр транспорта Германии Андреас Шойер представил в Гамбурге план, который должен существенно повысить популярность велосипедов как транспортного средства в стране, сообщает Deutschlandfunk.

На самом деле, немцы с начала пандемии коронавируса стали больше ездить на велосипедах — однако на этом пути не обходится без препятствий, отмечает издание. Даже на четверти шоссейных дорог страны не обустроены дорожки для велосипедов. На районных дорогах местного значения велосипедные дорожки встречаются и того реже. Чтобы это изменить, правительство Германии недавно приняло национальный план по развитию велосипедного транспорта.

Как сообщается в статье, 27 апреля в Гамбурге прошёл национальный конгресс велосипедного транспорта, выступая на котором министр транспорта Германии Андреас Шойер призвал автомобилистов как следует рассмотреть возможность пересесть с личных автомобилей на велосипеды. При этом он обратил внимание на хорошо известные преимущества двухколёсного «транспорта»: он полезен для здоровья, безопасен для окружающей среды и зачастую позволяет быстрее добраться до пункта назначения.

Шойер хочет сделать Германию страной велосипедистов, подчёркивает Deutschlandfunk. Для этого он собирается развивать инфраструктуру: в стране должно появиться намного больше велодорожек — в том числе скоростных велосипедных дорожек между городскими центрами и пригородами. План предусматривает чёткое разделение между автомобильными и велосипедными дорогами. Также министерство собирается вложить средства в перестройку перекрёстков, строительство тоннелей и парковок для велосипедистов.

Помимо этого, немецкие железные дороги собираются обеспечить возможность перевозить с собой на поезде велосипеды большему числу граждан, чем до сих пор.

Также планируется лучше согласовать движение разных средств передвижения — это касается, в том числе, велосипедов и грузовых велосипедов на железнодорожных станциях.

Кроме того, при строительстве новых дорог в будущем не придётся дополнительно обосновывать, почему одновременно должна появляться и велодорожка. Вместо этого необходимо будет предъявлять обоснование в случае, когда строительства велосипедной дорожки не предполагается.

Национальный план по велосипедному транспорту в его уже третьей версии обойдётся государству примерно в €1,5 млрд — а это существенно больше, чем все предыдущие «велосипедные» кампании, подчёркивает Deutschlandfunk. По предварительным оценкам, благодаря преобразованиям в сфере передвижений Германия сможет сократить выбросы углекислого газа примерно на 4 млн тонн.

Как поясняет издание, национальный план по велосипедному транспорту определяет стратегию правительства страны по поддержке велосипедного сообщения в Германии. Впервые такой план был принят 18 лет назад сроком с 2002 по 2012 год. Следующий план, принятый в 2020 году, уже также истёк, и на смену ему теперь должен прийти третий вариант. Его ключевые цели были определены при привлечении граждан Германии. Одна из главных задач заключается в развитии надёжной и привлекательной инфраструктуры для велосипедного транспорта.

Кроме того, в соответствии с планом, немцы до 2030 года должны начать проезжать на велосипедах в среднем не по 120 км в год, а по 180 км. Число дорожных происшествий со смертельным исходом для велосипедистов также должно быть сокращено минимум на 47%, сообщает Deutschlandfunk.