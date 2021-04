NTD: во Франции обучают лоцманов, как не сесть на мель в Суэцком канале

Во французском учебном центре лоцманы и капитаны со всего мира на практике тренируются «проходить» Суэцкий канал, залив Сан-Франциско и другие наиболее сложные для навигации места на специально сооружённых моделях. Курсанты также учатся лоцманской проводке в условиях технических проблем. По словам директора центра, после каждой нашумевшей аварии, включая недавнее происшествие в Суэцком канале, поток клиентов заметно увеличивается, поскольку убытки от подобных инцидентов не идут ни в какое сравнение со стоимостью обучающего курса.

Франсуа Майор уверенно ведёт модель грузового судна по каналу, который абсолютно идентичен Суэцкому. Это один из объектов учебного центра «Порт-Ревель» во Франции. Здесь тренируют безопасно проводить суда в опасных и узких местах.



ФРАНСУА МАЙОР, директор учебного центра: Мы находимся в «Порт-Ревеле». Это копия Суэцкого канала, сделанная в масштабе один к 25. Глубина, берега, форма канала точно такие же, как и у настоящего, до его реконструкции в 2015 году. Это сделано для того, чтобы обучение проходило в реалистичных условиях.



Учебный центр работает с 1967 года. Его постоянно модернизируют. На искусственном озере есть генераторы волн, течения и ветра.



ФРАНСУА МАЙОР: Сложности такие же, как и на Суэцком канале. Небольшая разница в том, что песчаные бури здесь сложно сымитировать — иначе у нас будут очень мощные порывы ветра и вас с кораблём унесёт на тот или другой берег.



Курсанты также учатся лоцманской проводке в условиях технических проблем — например, когда сломался двигатель или что-то ещё.



Недавно внимание мирового сообщества приковала авария на Суэцком канале. Его на неделю перекрыл гигантский контейнеровоз Ever Given, севший на мель. Тогда мировая торговля теряла почти 10 миллиардов долларов в день.



ФРАНСУА МАЙОР: После каждой аварии на воде к нам приходят новые клиенты. Они очень заинтересованы в нашем обучении, поскольку экономические потери могут быть огромными! А стоимость обучения в «Порт-Ревеле» не идёт ни в какое сравнение с ущербом, принесённым севшим на мель судном, таким как Ever Given.



На озере также воссозданы залив Сан-Франциско, озеро Сабин в техасском Порт-Артуре и другие сложные для навигации места. В учебном центре есть модели судов и буксиров, также выполненные в масштабе 1:25.



Здесь обучаются и повышают квалификацию лоцманы и капитаны из разных стран мира. За прошедшие годы центр обучил более 6500 человек.



Дата выхода в эфир 23 апреля 2021 года.