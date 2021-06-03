Bild: Турция откажется от «беспроигрышного бизнеса» по покупке пластикового мусора из Германии

Правительство Турции объявило о запрете на импорт пластиковых отходов из Германии и других стран Европы с 1 июля, сообщает Bild. Запрет был введён в связи с чередой скандалов: спрессованный пластик не перерабатывался, а выбрасывался в окружающую среду. По данным Интерпола, Турция — страна, где «мусорная мафия» процветает с особой силой.

В 2020 году Турция стала третьим по величине импортёром пластиковых отходов из Германии: в страну было отправлено 136 тыс. тонн мусора, предназначенного для переработки. За пять лет наблюдается двадцатикратный рост — «беспроигрышный бизнес», пишет Bild.

Однако после череды скандалов, когда предварительно отсортированные отходы, например, стаканчики для йогуртов, упаковки для фруктов, пакеты, не перерабатывались, а выбрасывались на «дикие» свалки, в реки или море, правительство Турции заявило о введении запрета наимпорт пластиковых отходов из Германии и других стран Европы с 1 июля.

Пока не ясно, является ли запрет окончательным, поскольку турецкая автомобильная промышленность опасается возможных проблем с поставками переработанного пластика для производства. Представители отрасли предлагают: «Больше контроля вместо запретов».

Действия правительства Турции также объясняются давлением Гринпис: экологическая организация изучила ситуацию в пригороде Аданы на юго-востоке Турции. Среди прочего, они нашли на «диких» свалках пустую пачку конфет Em-Eukal, полиэтиленовый пакет от сети Rossmann, одноразовую упаковку из супермаркетов Edeka, Lidl и Aldi — одним словом, пластиковые отходы из Германии.

Турция следует примеру Китая, который ввёл запрет на импорт в 2018 году. В настоящее время основными странами-покупателями немецкого мусора, который может быть переработан для изготовления одежды из полиэстера, уличных знаков или унитазов, являются Малайзия и Нидерланды. Около половины мусора сжигается внутри страны.

Спрессованный пластик приносит около €250 за тонну. Гринпис не удовлетворён тем, что местонахождение заводов и процесс переработки за границей «совершенно неконтролируемы».

Турция известна своими высокими техническими стандартами в сфере переработки пластика. Но отдельные компании, которые «бессовестно избавлялась от пластиковых отходов», создавая на природе свалки, дискредитировали бизнес. Как отмечает издание, фактический уровень переработки составляет «жалкие 12%». По данным Интерпола, опубликовавшего в прошлом году доклад о «криминальных тенденциях на мировом рынке пластиковых отходов», Турция является одной из стран, в которых особенно сильна «мусорная мафия».

Министр окружающей среды Мурат Курум закрыл 23 компании по переработке отходов, оштрафовал 8 предприятий и объявил об ужесточении таможенного контроля. Вдобавок Анкара распорядилась вернуть в Германию как минимум 140 контейнеров с пластиковыми отходами, простоявших в турецких портах несколько месяцев. Причина заключается в том, что завод, которому предстояло переаботать этот мусор, был «сомнительным образом демонтирован» и прекратил работу. Немецких поставщиков об этом не оповестили.

Запрет на импорт пластика означает для Германии ещё одну неудачу в достижении цели увеличения объёмов ресайклинга. В целом в Германии достаточно мощностей для сортировки, но недостаточно для переработки. Однако ситуацию на рынке сторонним наблюдателям понять непросто: в 2020 году Германия не только экспортировала 986 тыс. тонн пластиковых отходов через свои границы, но и импортировала 479 тыс. тонн, передаёт Bild.