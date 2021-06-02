Le Figaro: «настоящее бедствие» — во Франции задумались о переработке использованных масок

С началом пандемии одноразовые защитные маски стали применять повсеместно — теперь на улицах, пляжах и в океанах находят их пластиковые волокна, которые не разлагаются сотни лет и загрязняют окружающую среду, рассказывает Le Figaro. Во Франции в парламентском отчёте депутаты призвали активнее поддерживать проекты по переработке масок, их повторному использованию и производству внутри страны.

Настоящее бедствие захлестнуло улицы, пляжи и реки — его предвидели, но слишком вяло пытались предотвратить, пишет Le Figaro. Теперь повсюду разбросаны одноразовые средства защиты, которые состоят из пластиковых волокон. Так, входящий в их состав полипропилен разлагается сотни лет и сильно загрязняет окружающую среду.

Как указывает издание, маски стали применяться в огромных количествах: по оценке ООН, с начала пандемии их производство увеличилось в 200 раз. Американское химическое общество подсчитало, что ежемесячно в мире используется по крайней мере 129 млрд масок и более 4 млрд ежедневно. При этом научный журнал Heliyon приводит данные о 3,4 млрд масок, выбрасываемых ежедневно. Авторы утверждают, что COVID-19 «обратит вспять динамику» глобальной борьбы по сокращению загрязнения пластиком.

Согласно отчётам неправительственной организации OceansAsia, в прошлом году в океанах оказалось более 1,5 млрд масок, в то время как ещё одна группа по защите окружающей среды Ocean Conservancy во втором полугодии 2020 года собрала около 110 тыс. индивидуальных средств защиты на пляжах и в реках. Кусочки масок обнаружили в желудке пингвинов в Бразилии, рыбы и крабы оказались в плену мусора у побережья Майами и в озере Бер около Марселя. Фауна является первой жертвой этого широкомасштабного загрязнения, подчёркивает французская газета.

Что касается Франции, в январском парламентском отчёте за прошлый год число использованных одноразовых масок оценивалось в 6,8—13,7 млрд, то есть 40 тыс. тонн непереработанного мусора. Авторы доклада напоминают, что помимо их продолжительного жизненного цикла «для производства масок требуется применение хорошо известного природного ресурса: нефти». Кроме того, эти средства защиты почти полностью производятся в Китае, где транспорт выделяет парниковые газы. «А когда их бросают, маски распадаются на микро- и нанопластик, который накапливается в почве, реках и морской среде в течение нескольких десятков лет», — сообщается в отчёте.

Единственным способом борьбы с таким бедствием является переработка. В прошлом году консорциум, в котором участвуют Национальный центр научных исследований (CNRS) и Комиссариат по атомной и альтернативным видам энергии (CEA), запустил перспективные исследования по их повторному использованию, однако органы здравоохранения очень настороженно к ним относятся. Тем не менее организация потребителей UFC-Que choisir провела экспериментальную стирку множества одноразовых масок, купленных в супермаркете: после 10 подходов они продолжали сохранять по крайней мере 90% своего защитного потенциала.

Кроме повторного применения, маски также можно отправить на переработку. Три парижских государственных больницы, в которых ежедневно используют 110 тыс. хирургических масок, в некоторых отделениях для некоронавирусных больных разместили коробки для их сбора. В дальнейшем их планируется перерабатывать «в новое пластиковое сырьё, которое будет повторно использоваться в пластмассообрабатывающей промышленности».

На местном уровне некоторые предприятия тоже пытаются найти им применение. Так, во Вьене компания Plaxtil объединяет пятьдесят коллективов и предприятий, чтобы собирать и превращать маски, например, в материалы для школьников. «Маски собирают, оставляют на неделю в карантине, измельчают, помещают под интенсивные ультрафиолетовые лучи для полного обеззараживания, а затем превращают в маленькие полимерные шарики, из которых можно изготовить различного рода предметы, которые потом отправляются клиентам», — объяснил сооснователь Plaxtil Оливье Сивиль. Он выступает за «экологическое, замкнутое и солидарное» решение. В год компания перерабатывает 5 млн масок, однако, по словам Сивиля, изменить классическую систему отходов трудно.

В заключение Le Figaro отмечает, что депутаты в докладе рекомендуют усилить государственную поддержку по переработке мусора, главным образом в виде ассоциаций и агентств по защите окружающей среды, наладить производство масок во Франции, а также более серьёзно изучить возможности для их повторного использования.