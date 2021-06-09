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SRF: невнимание к проблемам климата будет стоить странам G7 триллионы

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Если не принимать меры, климатический кризис к 2050 году обойдётся странам «Большой семёрки» в триллионы евро, сообщает телеканал SRF. Результаты исследования швейцарского института Swiss Re и международного объединения Oxfam говорят о том, что без должной защиты окружающей среды мировая экономика к середине века сократится на 18%, а глобальное потепление составит более 3 °C. Поэтому страны G7 должны уделять проблеме больше внимания, призывает Oxfam в преддверии саммита по климату.
SRF: невнимание к проблемам климата будет стоить странам G7 триллионы
Reuters

Недостаточно активная защита окружающей среды может стоить странам «Большой семёрки» триллионы евро, сообщает швейцарский телеканал SRF.

Если для защиты окружающей среды и климата не будет делаться больше, к 2050 году климатический кризис может обойтись странам G7 в среднем в 8,5% их ежегодного ВВП — вдвое дороже, чем пандемия коронавируса. Об этом ведущие промышленные страны в преддверии саммита «Большой семёрки», который должен пройти в конце недели, предостерегает международное объединение организаций Oxfam.

По подсчётам экспертов, убытки составят в общей сложности около $4,8 трлн. На саммите в Корнуолле, который начнётся в пятницу, страны G7 должны договорить о том, чтобы «быстрее и сильнее снизить выбросы СО2», сообщает швейцарский телеканал. Наряду с Германией и Великобританией, в число ведущих экономических демократий входят также Франция, США, Италия, Япония и Канада, напоминает SRF.

В своём отчёте Oxfam ссылается на данные швейцарского института Swiss Re, который ещё в апреле установил, что изменения климата в долгосрочной перспективе станут крупнейшей опасностью для всемирной экономики. Если не предпринимать встречные меры, к 2050 году температура на планете вырастет больше, чем на 3 °C по сравнению с доиндустриальным периодом, а в мировой экономике произойдёт спад, который составит 18%.

Как отмечает SRF, Oxfam ссылается на предложенный швейцарским институтом сценарий, в котором Swiss Re рассчитывает на то, что некоторые меры по борьбе с изменением климата всё же будут приняты. В этом случае глобальное потепление к середине века составит 2,6 °C, а мировой ВВП сократится на 14%. Как сообщает Oxfam, такие показатели будут достигнуты на основании нынешних обещаний всех стран.

На международной климатической конференции 2015 года в Париже страны мира договорились ограничить глобальное потепление и остановить его на уровне существенно ниже 2 °C, а также сделать всё возможное для того, чтобы остановить рост температуры уже на показателе в 1,5 °C.

При этом Oxfam критикует страны G7 за то, что перед всемирной конференцией по климату в конце года они заметно отстали в своих обещаниях от того, что требуется, чтобы достичь цели 1,5 °C. Как одни из наиболее существенно загрязняющих атмосферу стран государства «Большой семёрки» должны подавать миру хороший пример.

«Прогнозируемые экономические потрясения в благополучных странах G7 — это только верхушка айсберга», — предостерегает руководитель международной кампании против социального неравенства Макс Лоусон. По его словам, «во многих экономически неблагополучных частях света вследствие экстремальных погодных явлений увеличатся смертность, голод и нищета».

 

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SRF Швейцария Европа
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