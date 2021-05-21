Huffington Post: айсберг размером с шесть Нью-Йорков стал крупнейшим в мире

Айсберг размером с шесть Нью-Йорков откололся от Антарктиды в районе моря Уэдделла, пишет Huffington Post. Отмечается, что айсберг, названный A-76, стал крупнейшим в мире: его протяжённость составляет 1668 морских миль. По словам исследователей, образование A-76 не связано с изменением климата.
Огромный айсберг, в шесть раз превышающий своей площадью площадь Нью-Йорка, откололся от шельфового ледника в Антарктиде в районе моря Уэдделла, пишет Huffington Post: учёные утверждают, что это крупнейший айсберг в мире.
Как сообщает издание, протяжённость айсберга, названного A-76, составляет примерно 1668 морских миль. Для сравнения, площадь города Нью-Йорка составляет 303 квадратных мили. По словам аналитика американского центра изучения ледяного покрова USNIC Кристофера Редингера, возникновение айсберга было ожидаемо, но произошло внезапно. Редингер также отметил, что A-76 в какой-то момент растает и разломится на части. Вопрос состоит лишь в том, когда и где это произойдёт.
Согласно NASA, даже отламывание сравнительно крупных кусков льда может и не быть поводом для беспокойства, если количество льда, полученного от снегопадов, равно количеству льда, потерянного в результате таяния и образования айсбергов. По словам исследователя Колорадского университета в Боулдере Теда Скамбоса, образование айсберга A-76 не связано с изменением климата.
Huffington Post отмечает, что A-76 стал самым крупным айсбергом в мире, перехватив это звание у A-23A, обладающего площадью примерно 1498 квадратных миль и также находящегося в море Уэдделла.
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