NBC: на грани экологического кошмара — на химзаводе в США произошёл мощный взрыв
ЖЕНЩИНА: Только что разгорелся огромный химический пожар!
ЖЕНЩИНА: Только что разгорелся огромный химический пожар!
Бывший форвард «Краснодара» Ари высказал мнение о голкипере команды Матвее Сафонове.
Представитель американской администрации заявил, что предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена продлятся 4-5 часов или дольше.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
США и Европейский союз достигли соглашения о прекращении торгового спора по делу Boeing и Airbus, в результате которого были введены взаимные таможенные пошлины.
Завершилось голосование болельщиков московского «Спартака» за звание лучшего игрока команды в сезоне-2020/21.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба высказался о возможных договорённостях, касающихся Украины, которые могут быть достигнуты между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.
У защитника сборной России Юрия Жиркова был диагностирован отрыв мышцы бедра.
Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что решение о формате школьных выпускных будет приниматься на уровне регионов.
Президент США Джо Байден прибыл в Женеву, где 16 июня пройдёт встреча с российским лидером Владимиром Путиным.
Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 Эрика Андреева рассказала о своих кумирах.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин передал уголовное дело о пожаре на АЗС в Новосибирске в центральный аппарат СК для расследования.
Российская теннисистка Эрика Андреева поделилась мнением о том, как пятикратной победительнице турниров Большого шлема Марии Шараповой удалось добиться грандиозного успеха в 17 лет.
Известный российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков считает, что его соотечественник Александр Волков рано или поздно станет чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе.
Скончалась 61-летняя женщина, пострадавшая при пожаре в реанимации рязанской Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко.
В Москве решили перенести «Ночной забег», который должен был состояться 19 июня, на 10 сентября.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал число привившихся от COVID-19 депутатов.
Еврокомиссия сообщила, что Европейский союз договорился с США создать рабочую группу по вакцинам для совместного решения проблем их производства и поставок.
Боксёрская тренировка, которую провела Федерация бокса России в поддержку президента страны Владимира Путина, побила мировой рекорд по количеству участников.
Открытое горение склада, расположенного недалеко от Челябинского электрометаллургического комбината, ликвидировано на площади 3,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Власти Вологодской области приняли решение усилить карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом.
Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода «Северный поток — 2».
В матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Галле россиянин Андрей Рублёв обыграл своего соотечественника Карена Хачанова.
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили полёт над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны России.
Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Эрика Андреева рассказала, почему в современном теннисе нет звёзд уровня 22-кратной победительницы турниров Большого шлема Штеффи Граф.
Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Шуши декларацию о союзнических отношениях двух стран.
Президент США Джо Байден вылетел из Брюсселя в Женеву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО обмануло мировое сообщество, надеявшееся на мир без противостояния блоков.
Россиянка Эрика Андреева, ставшая финалисткой юниорского «Ролан Гаррос», рассказала о своих первых шагах в теннисе.
Диспетчеры горячей линии Московского областного БТИ приняли более 17,3 тыс. звонков на тему оформления имущества с начала мая.
В Роспотребнадзоре по Москве рассказали о результатах проведённых проверок предприятий общественного питания по контролю выполнения противоэпидемических мероприятий.
По данным сервиса поиска недвижимости «Синица», в апреле текущего года цены за квадратный метр жилья в столице преодолели психологическую отметку в 300 тыс. рублей.
Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин заявил, что к матчам за национальную команду страны относится с повышенной ответственностью.
Скрининг новорождённых на наличие спинальной мышечной атрофии (СМА) могут начать проводить в России к 2022 году.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — США заявила, что Европейский союз и Соединённые Штаты намерены добиться более предсказуемых отношений с Россией.
В результате стрельбы в Чикаго четыре человека погибли, не менее трёх получили ранения.
Министерство региональной безопасности Омской области подвело итоги проверок соблюдения карантинных мер в общественном транспорте с 7 по 13 июня.
Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) объяснила, почему календарь на сезон-2021/22 был опубликован без точных дат проведения матчей.
В МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами на территории России.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в столице с начала реализации программы реновации начали расселение свыше 40 тыс. человек.
Водохранилища, питающие Южный берег Крыма, за последние дни существенно пополнились, и теперь российским курортам не грозит засуха.
По последним данным, в Ставропольском крае за сутки подтвердился ещё 61 случай COVID-19.
Начата разработка всеобъемлющей универсальной конвенции по борьбе с информпреступностью под эгидой ООН. Об этом заявил заместитель директора департамента международной информационной безопасности МИД России Дмитрий Букин.
Российский боец смешанных единоборств Марат Балаев встретится с бразильцем Жоао Ногейрой на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 126.
В Московской области стали строже следить за соблюдением гражданами масочного режима.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что российское правительство в условиях дефицита строителей готово привлечь для работы над ключевыми объектами в стране около 20—30 тыс. белорусских специалистов.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава государства не собирается оценивать работу тренерского штаба национальной команды.
Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Роман Зобнин высказался об уровне игры национальной команды в матче первого тура Евро-2020 с Бельгией.
Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий дополнительные основания для отказа в выдаче лицензий на приобретение оружия.
Защитник сборной России Юрий Жирков больше не сыграет на чемпионате Европы по футболу из-за повреждения мышцы бедра.
Минфин России оценивает затраты бюджета в 2021—2024 годах на продление ипотеки под 7% в 40 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.