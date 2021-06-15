NBC: на грани экологического кошмара — на химзаводе в США произошёл мощный взрыв

В штате Иллинойс произошёл мощный химический взрыв и начался пожар на одном из химических заводов. Местные власти не спешат ликвидировать очаг возгорания, опасаясь, что это приведёт к загрязнению находящейся неподалёку реки, сообщает NBC.

ЖЕНЩИНА: Только что разгорелся огромный химический пожар!

Этим утром на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на окраине города Роктон (штат Иллинойс), произошёл мощный химический взрыв.

МЕСТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ: Мы собираемся отключить подачу электроэнергии на завод.

Никто из 70 рабочих завода не пострадал. Но пожар вынудил эвакуироваться всех жителей и предпринимателей, находившихся в радиусе одной мили от взрыва.

МИГЕН ФИЦДЖЕРАЛЬД, корреспондент NBC: Значит, вы слышали взрыв?

ДЖЕЙМС БЁРГЕР, местный житель: О да. Вернее, несколько взрывов. При каждом хлопке столбы пламени вздымались до самого неба.

Джеймс Бёргер живёт всего в нескольких ярдах от того места события, и он почувствовал жар бушующего огня. Его сестра, дом которой находится в 15 милях от города, стала свидетельницей того, как обломки (горящего завода. — ИноТВ) падали в её двор.

КИРК УИЛСОН, окружной шеф пожарной защиты Роктона: Самое главное — мы не хотим допустить, чтобы произошёл экологический кошмар. На земном уровне качество воздуха хорошее. Почти всё, что вы видите, выбрасывается в атмосферу вместе с дымом.

И опасность загрязнения окружающей среды сохраняется, в то время как следствие пытается разобраться, с чего начался пожар.

МИГЕН ФИЦДЖЕРАЛЬД: Дело в том, что огонь, который вы видите позади меня, — это горение химических продуктов, находившихся на заводе. Представители пожарной службы заявили нам, что этот процесс может продолжаться на протяжении нескольких дней. Они ограничивают количество воды, которым тушат пожар, потому что опасаются экологического кошмара. Того, что заражённая вода стечёт в ближайшую реку. Она находится всего в трёхстах ярдах от места происшествия, Лестер.

Дата выхода в эфир 15 июня 2021 года.