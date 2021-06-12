FAZ: в Великобритании установили скульптуру лидеров G7 из электронного мусора

В британском Корнуолле, где в настоящий момент проходит саммит «Большой семёрки», появилась скульптура в виде голов лидеров стран, принимающих в нём участие, передаёт Frankfurter Allgemeine. Монумент сделан из электронных отходов и призван привлечь внимание к проблемам переработки и утилизации мусора.
Посреди зелёных холмов Корнуолла стоит Ангела Меркель. По крайней мере, скульптура в виде её головы. Как и изображения других участников саммита «Большой семёрки», чьё прибытие ожидалось в четверг.
Композиция из электронных отходов напоминает монумент на горе Рашмор, содержащий скульптурные портреты четырёх президентов США. Поэтому авторы инсталляции в Корнуолле назвали свою работу «Mount Recyclemore». Её создателями являются художники Алекс Рекидж и Джо Раш. Джо объясняет, что они хотели бы сказать участникам саммита G7.
ДЖО РАШ, художник:Я хочу, чтобы они обсудили и разработали план, а не перекладывали существующие проблемы с одной страны на другую. Мы все должны работать над тем, как мы можем справиться со всем мусором, как мы можем снизить его производство и улучшить переработку. Необходимо глобальное решение. Так что мы тоже зависим от участников саммита «Большой семёрки». Мы собрали их здесь, чтобы они нашли решение.
И проблема на самом деле огромна. По данным Организации Объединенных Наций, каждый год во всем мире производится в общей сложности около 53 млн тонн электронных отходов. К 2050 году гора электронного мусора, вероятно, станет в два раза больше и тяжелее.
Кстати, инсталляция «Mount Recyclemore» в Корнуолле была создана при участии компании, занимающейся продажей бывшей в употреблении техники через Интернет.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург подверг критике советы некоторых врачей переболеть коронавирусом, так как перенесённая инфекция может оказать существенный вред организму.
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT отказ от общей пресс-конференции российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена после встречи 16 июня в Женеве.
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что среди заболевших COVID-19 за два месяца на 35% увеличилась доля молодых людей — от 18 до 35 лет, в настоящий момент это почти треть от общего объёма пациентов.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия на 80% обеспечивает себя основными продуктами питания и поставляет на экспорт в два раза больше сельскохозяйственных товаров, чем продукции оборонных предприятий.
Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию полузащитника петербургского «Зенита» Андрея Мостового, который был вынужден покинуть расположение национальной команды из-за положительного теста на коронавирус.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, почему не состоится совместная пресс-конференция российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена после встречи 16 июня в Женеве.
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT введение новых ограничительных мер в Москве в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей может быть зарегистрирована в стране в сентябре.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о введении новых ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице. Ограничения коснутся работы торговых центров, кафе, ресторанов и столичных парков.
Бывший главный тренер сборной России, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев высказался о заболевшем коронавирусом полузащитнике Андрее Мостовом, которого в заявке на Евро-2020 заменил защитник Роман Евгеньев.