Frankfurter Allgemeine Оригинал

FAZ: в Великобритании установили скульптуру лидеров G7 из электронного мусора

Материал представлен в переводе ИноТВ
В британском Корнуолле, где в настоящий момент проходит саммит «Большой семёрки», появилась скульптура в виде голов лидеров стран, принимающих в нём участие, передаёт Frankfurter Allgemeine. Монумент сделан из электронных отходов и призван привлечь внимание к проблемам переработки и утилизации мусора.

Посреди зелёных холмов Корнуолла стоит Ангела Меркель. По крайней мере, скульптура в виде её головы. Как и изображения других участников саммита «Большой семёрки», чьё прибытие ожидалось в четверг.

Композиция из электронных отходов напоминает монумент на горе Рашмор, содержащий скульптурные портреты четырёх президентов США. Поэтому авторы инсталляции в Корнуолле назвали свою работу «Mount Recyclemore». Её создателями являются художники Алекс Рекидж и Джо Раш. Джо объясняет, что они хотели бы сказать участникам саммита G7.

ДЖО РАШ, художник: Я хочу, чтобы они обсудили и разработали план, а не перекладывали существующие проблемы с одной страны на другую. Мы все должны работать над тем, как мы можем справиться со всем мусором, как мы можем снизить его производство и улучшить переработку. Необходимо глобальное решение. Так что мы тоже зависим от участников саммита «Большой семёрки». Мы собрали их здесь, чтобы они нашли решение.
 
И проблема на самом деле огромна. По данным Организации Объединенных Наций, каждый год во всем мире производится в общей сложности около 53 млн тонн электронных отходов. К 2050 году гора электронного мусора, вероятно, станет в два раза больше и тяжелее.
 
Кстати, инсталляция «Mount Recyclemore» в Корнуолле была создана при участии компании, занимающейся продажей бывшей в употреблении техники через Интернет.
 
Дата выхода в эфир 10 июня 2021 года. 
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источник
Frankfurter Allgemeine Германия Европа
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G7 Ангела Меркель Великобритания искусство мусор окружающая среда памятник переработка мусора саммит США экология электроника
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