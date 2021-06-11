CNN: глоток свежего воздуха — Байден и Джонсон попытались восстановить особые отношения на встрече перед саммитом G7

В Великобритании состоялась встреча президента США Джо Байдена и британского премьер-министра Бориса Джонсона в преддверии саммита G7, сообщает CNN. Лидеры двух стран попытались восстановить особые отношения и сосредоточиться не на разногласиях, а на областях сотрудничества.

Начнём с важного объявления, сделанного Байденом, о закупке у компании Pfizer 500 млн доз вакцин от коронавируса, чтобы передать их странам по всему миру. Таким образом Байден стремится подтвердить лидерство США и противодействовать аналогичным усилиям Китая и России. Объявление было сделано в ходе первого этапа зарубежной поездки Байдена, в рамках которого президент восстанавливает особые отношения с Соединённым Королевством и встречается с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. С репортажем с места событий старший международный корреспондент CNN Кларисса Уорд.

Кларисса, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал встречу с президентом Джо Байденом, цитирую: «глотком свежего воздуха», несмотря на то, что будучи кандидатом в президенты Байден однажды назвал Джонсона, цитирую: «клоном Трампа в физическом и эмоциональном плане». Так, как обстоит ситуация?





КЛАРИССА УОРД, старший международный корреспондент CNN: Да уж, как всё может поменяться всего за пару лет, Джон. Оба лидера заговорили совсем по-другому: атмосфера сложилась весёлая и расслабленная, они демонстрировали, что выступают единым фронтом. Борис Джонсон действительно прилагает усилия, чтобы предстать перед Байденом в ином свете. Когда Байден пошутил о том, как удачно они оба женаты, Джонсон ответил: «Разумеется. Я не буду спорить с президентом на этот счёт, так же, как и по другим темам».





Полагаю, мы видим со стороны британского премьера желание сместить фокус с различий, которые, безусловно, существуют между лидерами, в частности, в вопросах брексита и Северной Ирландии, и привлекают много внимания, на особые отношения. Так, лидеры подписали новую Атлантическую хартию.





Фактически, Борис Джонсон пытается предстать в роли Уинстона Черчилля. По сути, США и Великобритания меняют мир, мир после коронавируса, и то, как он будет выглядеть, а также все те вызовы, которые встают перед странами в эту новую эпоху. Таким образом они сосредоточились на областях сотрудничества и преуменьшают области расхождения, Джон.