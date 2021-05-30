Bloomberg: ЕС и США намерены упрочить союз для противодействия Китаю и России

ЕС отправил в Вашингтон проект совместного заявления для саммита ЕС-США, который состоится в июне, сообщает Bloomberg. В заявлении говорится об укреплении двустороннего сотрудничества для противостояния Китаю и России: отмечается, что Брюссель и Вашингтон намерены возродить тесное сотрудничество в ряде сфер, начиная c торговли и заканчивая климатом.
С уходом Дональда Трампа с поста президента США и продвижением кампании по вакцинации от коронавируса, ЕС намеревается оставить за собой череду кризисов и просчитывает свой курс в новом, изменённом пандемией мире, пишет Bloomberg. В качестве одного из своих шагов, Брюссель намерен возродить старую дружбу, отмечает издание.
На этой неделе ЕС отправил в Вашингтон проект совместного заявления для саммита ЕС и США 15-го июня, пишет Bloomberg: в нём предлагается уладить недавние конфликты и укрепить трансатлантическое партнёрство для противостояния Китаю и России. В заявлении описывается, как США и ЕС могут преодолеть торговые споры времён президентства Трампа.
«Мы будем тесно общаться и сотрудничать по всему спектру общих вызовов и возможностей, в рамках нашего общего многогранного подхода к Китаю. Мы также едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на её враждебное поведение и недружественные действия», — приводит издание отрывок из заявления.
Как пишет Bloomberg, после четырёх лет напряжения, ЕС и США вновь выскажут приверженность сотрудничеству в целом ряде сфер, начиная с торговли, заканчивая климатическими вопросами. Это будет логичным продолжением нового сближения, начавшегося с приходом к власти Джо Байдена: в то же самое время, отношения между ЕС и Китаем накалились в марте этого года, когда стороны ввели взаимные санкции.
Издание отмечает, что поездка на саммит ЕС и США станет первой поездкой Байдена в Европу в качестве президента.
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