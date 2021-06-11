NTD: саммит G7 стал кошмаром для жителей британского Карбис-Бэй

Жители курортного города Карбис-Бэй, где начинается саммит «Большой семёрки» недовольны проведением мероприятия. Как передаёт NTD, они жалуются, что саммит окажет очень негативное влияние на их бизнес. Кроме того, уже закрыты Железнодорожные вокзалы, дороги и пешеходные дорожки в непосредственной близости от отеля Carbis Bay и замка Трегенна, где будет проходить саммит.

11 июня в британском курортном городе Карбис-Бэй на полуострове Корнуолл состоится саммит «Большой семёрки». Некоторые центральные зоны в городе уже перекрыты, туристов мало.

Местные жители жалуются, что мероприятие окажет очень негативное влияние на их бизнес.

МЕГАН СТИДС, владелица компании по прокату лодок: Большая семёрка, люди, которые сюда приедут, мировые лидеры – это прекрасно. Но всё это плохо скажется на нашем бизнесе, а мы вынуждены сами о себе позаботиться, никакой компенсации нет. На самом деле, это печально, поскольку в финансовом плане влияние будет очень негативным.

Владелица компании по прокату лодок говорит, что многие клиенты решили отложить водные прогулки.

МЕГАН СТИДС: Так много отмен… Это оказало огромное влияние на наш бизнес. Обычно в это время года всё занято, мы забронированы на все дни. Но сейчас не так.

Как ожидается, в город приедет много иностранных гостей, однако не всем компаниям это принесёт прибыль.

ДЖЕЙМС ТАННЕР, водитель катера: Из-за «Большой семёрки» только половина флота работает. Обычно у нас гораздо больше лодок. Теперь поездок вдвое меньше, они поместили нас в ограниченную зону. Всё намного хуже, чем я предполагал. Мы потеряли много денег. Это просто кошмар.

Железнодорожные вокзалы, дороги и пешеходные дорожки в непосредственной близости от отеля Carbis Bay и замка Трегенна, где будет проходить саммит, уже закрыты.

В район стянуто более 5000 полицейских со всей страны.

Этот саммит станет первой личной встречей лидеров крупных развитых экономик почти за два года и будет посвящён вопросам пандемии COVID-19 и изменения климата.

Официальное мероприятие завершится 13 июня. Сразу после этого запланированы саммит ЕС-США и встреча НАТО. Затем в Женеве должны пройти переговоры президентов США и России.

Дата выхода в эфир 10 июня 2021 года.