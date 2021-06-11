Le Monde: журналисты на G7 оказались под санитарным колпаком

Журналисты, которые приехали работать на саммите «Большой семёрки», жалуются, что столкнулись с рядом неудобств. Но хуже всего — жёсткие меры санитарной безопасности, единые для всех вне зависимости о прививки, пишет Le Monde.

Саммит «Большой семёрки» проходит в британском Корнуолле, посреди портовых деревень и песчаных пляжей. И хотя картинка кажется идиллистической, тем более что обещают хорошую погоду, сам саммит, похоже, будет кошмарным для журналистов, которые там находятся, пишет Le Monde.

Во-первых, им сложно найти место для проживания, у этого региона невысокие возможности гостеприимства. Во-вторых, от отеля до пресс-центра порядка 40 км, а транспорт не предусмотрен.

Но как только они справляются с этими проблемами, приходится соответствовать «сюрреалистичному санитарному протоколу», который в виде большого документа разослали всем аккредитованным журналистам. И, судя по этому гиду, даже те, кто сделал прививку, должны подчиняться общим мерам санитарной безопасности Великобритании. Там сейчас как раз распространяется индийский штамм вируса, и это вызывает обеспокоенность.

Так что всем нужно соблюдать дистанцию минимум в два метра, носить маски, ограничивать количество людей в помещении. Все участники должны сдавать тесты каждый день, и они не могут покидать место, где остановились, пока тест не даст отрицательный результат. Результат нужно загрузить на специальную страницу в интернете, а затем получить сообщение с подтверждением от Министерства здравоохранения Великобритании, только при наличии которого пускают в пресс-центр.

Плюс, в правилах не советуют проявлять другую активность, даже рекреационного характера, за пределами саммита, возмущаются в Le Monde.