CNN: на саммите G7 вынуждены искать компромиссы, несмотря на разногласия из-за России и Китая

Несмотря на совпадение взглядов по целому ряду вопросов, в том числе на необходимость формирования многополярного мира, между странами «Большой семёрки» существуют серьёзные разногласия, сообщает CNN. Одной из важнейших тем, в рамках которой лидерам G7 придётся искать компромиссы станет сотрудничество с Китаем и Россией.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что надеется на то, что саммит G7 станет мощным сигналом в поддержу многополярности. Как вы полагаете, Ник, найдут ли общий язык лидеры других стран «Большой семёрки» в вопросах, касающихся России и Китая. Расскажите нам о сферах, в которых у них могут возникнуть разногласия.

НИК РОБЕРТСОН, корреспондент CNN: Как мне кажется, многополярность — послание, существенное словесное воплощение того, о чём думают все участники саммита. Президент Байден утверждает, что это переломный момент в истории, когда демократиям необходимо отстаивать свои ценности перед лицом автократий, таких как Россия и Китай.

Разумеется, многополярность — это то, чего не хватало Дональду Трампу с его политикой «Америка прежде всего», за что его и критиковали. Неоднократно за время пребывания Трампа на посту президента Ангела Меркель не соглашалась с его методом ведения дел. Полагаю, что когда Меркель говорит о многополярности, её взгляды совпадают со взглядами других лидеров, прибывших на саммит.

Но как странам «Большой семёрки» найти общий язык в вопросах, касающихся, скажем, Китая? Ведь для Германии и других европейских стран Китай крупный рынок, однако не для США. Разумеется, ещё одним пунктом на повестке дня станет изменение климата и признание необходимости сотрудничества с Китаем в этом вопросе, где администрация Байдена, похоже, намерена занять жёсткую позицию. Таким образом, у в теории совпадающих во взглядах участников саммита при ближайшем рассмотрении есть разногласия.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 июня 2021 года.