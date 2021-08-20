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Euronews: пожары в Якутии и наводнения на Дальнем Востоке — Россия ведёт борьбу со стихией на два фронта
Пожарные и спасательные службы России ведут борьбу сразу с двумя природными бедствиями: мощными пожарами в Якутии и наводнениями из-за сильных паводков на Дальнем Востоке. Жителям Якутии с июля запрещено посещать леса, чтобы ограничить вероятность новых возгораний, остальные очаги надеются ликвидировать в течение ближайших двух недель. По прогнозам гидрологов, уровень воды в Амурской области тоже должен скоро пойти на спад и опасность затопления снизится, передаёт Euronews.

В Якутии пожарным удалось спасти от огня стадо бизонов, которые обитают в природном парке «Синяя». Остановить пламя удалось всего в 700 метрах от питомника. По информации Всемирного фонда дикой природы России, сейчас животные в безопасности и нашли укрытие в пойме реки Синяя. 

Тем временем, по данным МЧС России, в Якутии удалось переломить ситуацию с лесными пожарами. Основные из них Рослесхоз обещает ликвидировать в течение одной-двух недель. За последние сутки удалось потушить более двух десятков возгораний. 

По словам первого замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна, причиной масштабных лесных пожаров в регионе стал «человеческий фактор». Якутия — один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введён режим чрезвычайной ситуации. 

В то же время в соседней Амурской области и Еврейской автономной области подсчитывают ущерб от паводков. В общей сложности там в результате наводнений пострадали более 27 тысяч человек. По данным властей, около тысячи жилых помещений признаны непригодными для проживания, остальные две тысячи требуют ремонта.

Паводки затронули около 200 населённых пунктов и муниципальных образований, более трёх тысяч частных домов и около девяти тысяч земельных участков. Несмотря на действие режима ЧС в Амурской области, гидрологи оценивают ситуацию на реках как стабильную и прогнозируют спад уровня воды. 

Дата выхода в эфир 19 августа 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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