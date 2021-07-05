N-TV: в Сибири полыхает территория размером с Люксембург

В России полыхают множественные пожары, сообщает N-TV. В Сибири от огня пострадала территория размером с Люксембург. Эксперты связывают происходящее с глобальным потеплением. Ситуация опаснее, чем в предыдущие годы из-за аномальной жары и длительного периода засухи, объясняет немецкий телеканал.
В России полыхают множественные пожары, сообщает N-TV. Сильнее всего от них пострадала Сибирь. В Якутии пламя охватило территорию размером с Люксембург. В малонаселённом регионе сейчас действует чрезвычайное положение.
Международная экологическая организация Greenpeace направила туда волонтёров, чтобы защитить в том числе и национальный парк «Ленские столбы», который с 2012 года считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В труднодоступном регионе в этом году ситуация особенно плохая, рассказывает N-TV.
По всей России от 264 лесных пожаров пострадали 325 526 гектар земли. В их тушении задействовано больше 4700 людей, сотни машин, 25 самолётов и вертолётов. Но во многих регионах работы приостановлены, так как ущерб от огня не так велик, как расходы на борьбу с ним.
Нынешняя ситуация происходит из-за глобальное потепления, считают эксперты Greenpeace. В этом году в Якутии лесные пожары начались раньше обычного. Они развиваются быстрее, и они опаснее, чем в прошлые годы. Всему виной аномальная жара и длительный период засухи. При этом большинство пожаров возникает не из-за ударов молний, а по вине человека, заключает N-TV.
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