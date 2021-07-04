Welt: из-за угрозы лесных пожаров День независимости на западе США пройдёт без фейерверков

На западную часть США обрушилась волна экстремальной засухи и лесных пожаров, сообщает Welt. Нынешние бедствия способны побить худшие антирекорды прошлого года. Тысячи людей вынуждены покидать места проживания и бежать от огня. Из-за угрозы возникновения новых возгораний власти попросили американцев отказаться от традиционных фейерверков на День независимости, рассказывает немецкий телеканал.

Завтра американцы отмечают 4 июля, День независимости. Обычно празднования сопровождаются весёлыми народными гуляньями и заканчиваются большим фейерверком вечером. В этом году они особенно важны, ведь таким образом планируется отпраздновать победу над пандемией коронавируса, но как минимум на дальнем Западе от ракет и ярких вспышек придётся отказаться: слишком велик риск возникновения лесных пожаров после недель экстремальной засухи. Схожая ситуация сложилась у соседей в Канаде. Там пожары уничтожили целый регион. Репортаж Нэнси Ланцендёрфер.

Паника в канадском посёлке Луттон. Видимо, пострадали все, кто оказался в ловушке по эту сторону горы. Регион уничтожен на 90%, после того как температура достигла рекордных 50°C. По данным Национального межведомственного пожарного центра, в США бушуют более 40 лесных пожаров, большая их часть — в Калифорнии. Только за последние недели тысячи людей были вынуждены бежать отсюда. Дома и машины загорались. У нынешнего сезона лесных пожаров есть потенциал побить антирекорды худшего в истории Калифорнии 2020 года. Президент США Джо Байден заявил, что возьмётся за дело лично.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Нам нужно действовать сейчас и быстро. Мы опоздали. Давайте вспомним страшные сцены прошлого года. Небо оранжевого цвета, напоминающее конец света. А весь дым и пепел опасны при вдыхании.

Байден хочет инвестировать больше денег, обучить больше пожарных и повысить им оплату. Роберт Бейтс готов помочь.

РОБЕРТ БЕЙТС, учится в пожарной академии Сан-Хосе: Заботиться о своём родном городе — это моя мечта. Стать пожарником в Сан-Хосе — это благословение.

На фоне экстремальной засухи и высоких температур власти предостерегают от использования фейерверков во время празднования Дня независимости 4 июля.

Дата выхода в эфир 03 июля 2021 года.