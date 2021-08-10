Dagbladet: Северный полюс впервые накрыло дымом от лесных пожаров в России

Новые спутниковые снимки NASA показали, что дым от лесных пожаров в России впервые в истории достиг Северного полюса, преодолев расстояние около трёх тысяч километров. При этом обстановка постоянно ухудшается, всё более крупные участки сибирской тайги оказываются выжжены до тла, пишет Dagbladet. По мнению экспертов, это напрямую связано с глобальным потеплением, которое происходит всё стремительнее и сулит человечеству мрачные перспективы.

Дым от пожаров в Сибири достиг Северного полюса, чего раньше никогда ещё не наблюдалось, пишет норвежское издание Dagbladet. От лесных пожаров на огромной территории в небо поднимаются столпы дыма, из-за чего оно становится серым, а всё большие участки сибирской тайги чернеют, потому что выжжены дотла, — по всему миру распространились фотографии этого мрачного безжизненного ландшафта, подчёркивается в статье.



Сделанные NASA спутниковые снимки показывают историческое явление: впервые в истории дымом от лесных пожаров в России накрыло Северный полюс, который находится на расстоянии около 3 тыс. км от пылающей тайги. При этом обстановка постоянно ухудшается, отмечает автор: «На северо-востоке России, в республике Саха (Якутия), одновременно бушуют около ста лесных пожаров».



Сейчас там складывается наиболее тяжёлая ситуация по сравнению с остальными регионами России, поскольку огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра, поясняется в статье. За прошедшие выходные огнём были уничтожены дома в посёлке Бяс-Кюель, жителей экстренно эвакуировали. Российская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что «положение очень тревожное», пишет Dagbladet.



По имеющимся данным, с начала этого года огонь уже уничтожил более 14 млн гектаров леса в России — причём более 3 млн было выжжено на протяжении последних дней, подчёркивается в статье. Это второй по тяжести сезон лесных пожаров в России после 2000 года. По оценкам экспертов, основными причинами массовых возгораний стали засуха и рекордно высокая температура воздуха, которая наблюдается в этом году даже в районах вечной мерзлоты.



Эти впечатляющие спутниковые снимки дыма над Северным полюсом появились практически одновременно с публикацией нового доклада ООН по климату, который также вызывает серьёзное беспокойство, отмечается в статье. Обзор исследований по изменению климата на нашей планете рисует мрачные перспективы, и его главный вывод — это предупреждение про «красный код для человечества», констатирует Dagbladet.



Учёные уверены, что ответственность за нынешние резкие изменения климата несёт именно человек и его активная деятельность в разных сферах. «Как выяснилось, во многих регионах мира экстремальные погодные условия уже сейчас наблюдаются намного чаще, чем раньше. Какого типа эта экстремальная погода, зависит от того, в какой части земного шара вы находитесь. Засухи, влияющие на сельское хозяйство, большие пожары, вода… В Норвегии речь идёт об экстремальных объёмах осадков, наводнениях, оползнях. Осадков, например, дождя, вообще становится больше», — пояснил в интервью Dagbladet профессор метеорологии Асгейр Сортеберг, комментируя доклад ООН.



Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришла к выводу, что масштабы природных изменений полностью зависят от глобальных объёмов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. По их прогнозам, при всех рассмотренных сценариях вероятных выбросов в атмосферу повышение средней температуры на планете из-за глобального потепления превысит 1,5 градуса по Цельсию уже к 2050 году.



И даже если выбросы вдруг получится резко сократить, велик риск того, что поставленная «климатическая цель» всё равно не будет достигнута, подчёркивается в статье. Более того, вполне вероятно, что процесс глобального потепления и необратимых изменений окружающей среды на нашей планете будет идти ещё быстрее, чем предполагают эксперты, заключает Dagbladet.