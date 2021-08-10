Dagbladet: Северный полюс впервые накрыло дымом от лесных пожаров в России
Дым от пожаров в Сибири достиг Северного полюса, чего раньше никогда ещё не наблюдалось, пишет норвежское издание Dagbladet. От лесных пожаров на огромной территории в небо поднимаются столпы дыма, из-за чего оно становится серым, а всё большие участки сибирской тайги чернеют, потому что выжжены дотла, — по всему миру распространились фотографии этого мрачного безжизненного ландшафта, подчёркивается в статье.
Сделанные NASA спутниковые снимки показывают историческое явление: впервые в истории дымом от лесных пожаров в России накрыло Северный полюс, который находится на расстоянии около 3 тыс. км от пылающей тайги. При этом обстановка постоянно ухудшается, отмечает автор: «На северо-востоке России, в республике Саха (Якутия), одновременно бушуют около ста лесных пожаров».
Сейчас там складывается наиболее тяжёлая ситуация по сравнению с остальными регионами России, поскольку огонь стремительно распространяется из-за сильного ветра, поясняется в статье. За прошедшие выходные огнём были уничтожены дома в посёлке Бяс-Кюель, жителей экстренно эвакуировали. Российская служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) сообщила, что «положение очень тревожное», пишет Dagbladet.
По имеющимся данным, с начала этого года огонь уже уничтожил более 14 млн гектаров леса в России — причём более 3 млн было выжжено на протяжении последних дней, подчёркивается в статье. Это второй по тяжести сезон лесных пожаров в России после 2000 года. По оценкам экспертов, основными причинами массовых возгораний стали засуха и рекордно высокая температура воздуха, которая наблюдается в этом году даже в районах вечной мерзлоты.
Эти впечатляющие спутниковые снимки дыма над Северным полюсом появились практически одновременно с публикацией нового доклада ООН по климату, который также вызывает серьёзное беспокойство, отмечается в статье. Обзор исследований по изменению климата на нашей планете рисует мрачные перспективы, и его главный вывод — это предупреждение про «красный код для человечества», констатирует Dagbladet.
Учёные уверены, что ответственность за нынешние резкие изменения климата несёт именно человек и его активная деятельность в разных сферах. «Как выяснилось, во многих регионах мира экстремальные погодные условия уже сейчас наблюдаются намного чаще, чем раньше. Какого типа эта экстремальная погода, зависит от того, в какой части земного шара вы находитесь. Засухи, влияющие на сельское хозяйство, большие пожары, вода… В Норвегии речь идёт об экстремальных объёмах осадков, наводнениях, оползнях. Осадков, например, дождя, вообще становится больше», — пояснил в интервью Dagbladet профессор метеорологии Асгейр Сортеберг, комментируя доклад ООН.
Межправительственная группа экспертов по изменению климата пришла к выводу, что масштабы природных изменений полностью зависят от глобальных объёмов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. По их прогнозам, при всех рассмотренных сценариях вероятных выбросов в атмосферу повышение средней температуры на планете из-за глобального потепления превысит 1,5 градуса по Цельсию уже к 2050 году.
И даже если выбросы вдруг получится резко сократить, велик риск того, что поставленная «климатическая цель» всё равно не будет достигнута, подчёркивается в статье. Более того, вполне вероятно, что процесс глобального потепления и необратимых изменений окружающей среды на нашей планете будет идти ещё быстрее, чем предполагают эксперты, заключает Dagbladet.