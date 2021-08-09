Daily Mail: учёные ООН выяснили, что глобальное потепление уже приводит к погодным катаклизмам

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН опубликовала доклад, согласно которому через 20 лет температура поверхности Земли повысится на 1,5° C, а недавние пожары, наводнения и жара являются последствиями такого глобального потепления. Авторы работы предполагают, что главным фактором этих изменений является деятельность человека, поэтому генсек ООН Антониу Гуттереш призвал страны срочно снижать выбросы парниковых газов в атмосферу и переходить на возобновляемые источники энергии, пишет Daily Mail.

В ближайшие 20 лет температура Земли повысится на 1,5° C из-за деятельности человека, а жара, наводнения и засуха станут более частыми и сильными явлениями, сообщает Daily Mail со ссылкой на сенсационный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН. Его составили 200 исследователей из 60 стран на основе более 14 тыс. научных работ, включив новейшие знания о прошлых и возможных будущих потеплениях климата, влиянии человека на климат, а также как это приводит к экстремальным погодным явлениям и повышению уровня моря.

Учёные ожидают, что среднемировая температура повысится на 1,5° C по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи быстрее, чем предполагалось до этого: не с 2030-го по 2052 год, а до 2040 года. По данным доклада, с 1970 года температура земной поверхности повышалась быстрее, чем в какой-либо другой 50-летний период за последние 2 тыс. лет. При этом последние пять лет стали самыми жаркими в истории с 1950 года. «Безусловно, станет хуже», — подчёркивает соавтор работы, старший учёный-климатолог Национального центра атмосферных исследований США Линда Мирнс. Она отмечает, что на Земле не будет безопасного места, где получится спрятаться.

Как рассказывает издание, доклад ООН опубликовали на фоне жары, лесных пожаров и наводнений, от которых пострадали многие страны мира. В прошлом месяце Западная Европа пережила худшее наводнение десятилетия после сильных ливней в Германии, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии и Нидерландах. В результате него погибло 180 человек. В начале лета на западном побережье США и Канады испепеляющая жара привела к смерти сотен людей, а в китайской провинции Хэнань в конце июля более 300 человек стали жертвами наводнения, которое затронуло почти 13 млн жителей страны.

Британская газета перечисляет ключевые тезисы доклада. Так, его авторы предполагают, что люди, скорее всего, являются главным фактором отступления ледников, уменьшения объёма морского льда, потепления океанов и повышения уровня моря. «Практически с полной уверенностью» учёные утверждают, что жара станет более частым и более сильным явлением в большинстве регионов. Они не исключают, что к концу века уровень моря приблизится к двум метрам, а Арктика по крайней мере один раз до 2050 года останется в сентябре без льда. Кроме того, данные исследований говорят о том, что уровень углекислого газа в атмосфере ещё никогда за 3 млн лет не был таким высоким. Наконец, в докладе ООН сообщается, что некоторые изменения, например, повышение уровня моря, могут быть «необратимыми» в течение сотен и тысяч лет.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал новый доклад «красным сигналом для человечества». «Этот набат оглушительный, а его доказательства неопровержимы: выбросы парникового газа от сжигания ископаемого топлива и вырубка лесов душат нашу планету и подвергают непосредственной опасности миллиарды людей», — заявил генсек. Он призвал мировые державы в срочном порядке приложить больше усилий для разработки национальных планов по сокращению выбросов в атмосферу в течение этого десятилетия. Также Гуттереш призвал закрыть угольные электростанции и прекратить разведку ископаемого топлива, чтобы перейти на возобновляемую энергию, пишет Daily Mail.