SRF: учёные тревожатся из-за массового таяния арктических льдов

Ледяной покров Гренландии стремительно тает, сообщает SRF: причиной являются аномально высокие температуры. Учёные отмечают, что при сохранении нынешних темпов таяния к 2100 году уровень мирового океана поднимется на 10—18 сантиметров.

Из-за необычно высоких температур ледяной покров Гренландии «массивно» тает, сообщает SRF, ссылаясь на данные датских учёных. Согласно статистике сайта Polar Portal, начиная со среды в Гренландии каждый день тает 8 млрд тонн льда. Как отмечает издание, недавно на северо-востоке Гренландии зафиксировали исторический максимум температур с момента начала измерений: 23,4 °С.

До сей поры рекордный уровень таяния гренландских льдов был зафиксирован в 2019 году, напоминает SRF. В Polar Portal отмечают, что тот рекорд пока не побит, однако сейчас район таяния ещё больше.

Как пишет SRF, таяние льдов Арктики и Гренландии уже давно беспокоит учёных. С 2000 года темпы таяния всё ускоряются. Потепление в Арктическом регионе происходит в три раза быстрее, чем где-либо ещё. Согласно опубликованному в январе исследованию, к 2100 году уровень моря поднимется на 10—18 см, если льды Гренландии продолжат таять теми же темпами, что и сейчас. Если же льды Гренландии растают полностью, то уровень моря поднимется примерно на 7 м. При этом пока таяние гренландских льдов в 2021 году укладывается в средние значения благодаря не самому тёплому началу лета. Отмечается, что период таяния льдов в Гренландии длится до начала сентября.